140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!

Vicecampioană în sezonul precedent din Premier League, Manchester City pregătește o nouă eră, fără Pep Guardiola. Antrenorul catalan a plecat de pe Etihad Stadium după zece ani și a fost înlocuit cu Enzo Maresca.

Pentru a se bate la titlu din nou în sezonul precedent, ”cetățenii” sunt gata să facă mai multe mutări spectaculoase. Elliot Anderson (23 de ani), mijlocașul lui Nottingham Forest, este în capul listei de transferuri pentru noua echipă a lui Enzo Maresca.

Elliot Anderson e dorit insistent de Manchester City

Doar că mijlocașul englez nu este foarte ușor de transferat. ”Pădurarii” vor o sumă-record, iar City este gata să ofere. Clubul de pe Etihad pregătește o nouă ofertă, de aproximativ 135-140 de milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Șefii lui City s-au înțeles deja cu Anderson, iar în această perioadă încearcă să-i convingă și pe omologii de la Nottingham Forest să renunțe la el. Rămâne de văzut dacă oferta va fi pe măsura așteptărilor pe City Ground.