140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City!

140.000.000€ pentru următorul transfer la Manchester City! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.


TAGS:
Elliot AndersonManchester CityNottingham Forest
Din articol

Vicecampioană în sezonul precedent din Premier League, Manchester City pregătește o nouă eră, fără Pep Guardiola. Antrenorul catalan a plecat de pe Etihad Stadium după zece ani și a fost înlocuit cu Enzo Maresca.

Pentru a se bate la titlu din nou în sezonul precedent, ”cetățenii” sunt gata să facă mai multe mutări spectaculoase. Elliot Anderson (23 de ani), mijlocașul lui Nottingham Forest, este în capul listei de transferuri pentru noua echipă a lui Enzo Maresca.

Elliot Anderson e dorit insistent de Manchester City

Doar că mijlocașul englez nu este foarte ușor de transferat. ”Pădurarii” vor o sumă-record, iar City este gata să ofere. Clubul de pe Etihad pregătește o nouă ofertă, de aproximativ 135-140 de milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Șefii lui City s-au înțeles deja cu Anderson, iar în această perioadă încearcă să-i convingă și pe omologii de la Nottingham Forest să renunțe la el. Rămâne de văzut dacă oferta va fi pe măsura așteptărilor pe City Ground.

Dacă totul se va rezolva, mijlocașul va semna cu Manchester City un contract valabil până în 2031.

Patru goluri, cinci assist-uri și 50 de meciuri sunt cifrele mijlocașului englez.

75 de milioane de euro este cota lui Elliot Anderson, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
ARTICOLE PE SUBIECT
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor
ULTIMELE STIRI
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Titularul lui Dan Șucu pleacă la Olympiacos Pireu!
Titularul lui Dan Șucu pleacă la Olympiacos Pireu!
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Lionel Messi, din nou în tricoul Barcelonei: negocieri cu Inter Miami

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

A văzut ce transfer pregătește Gigi Becali și a dat verdictul pe loc: ”Ar fi un plus mare pentru FCSB!”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”

Xavi a numit singurul sportiv pe care-l poate compara cu Messi: ”Nu vom mai vedea niciodată pe cineva ca el”



Recomandarile redactiei
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
Răzvan Patriche, gata să antreneze: ”Sunt unul dintre norocoși” / ”Dinamo? A fost un lucru senzațional”
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Total neașteptat! Liverpool vrea să achite clauza lui Andrei Rațiu. Marea îngrijorare a englezilor
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Cum a reușit CFR Cluj să-l transfere pe fundașul de 1,5 milioane de euro, care ”bate la porțile” naționalei României | CULISE
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dat ultimele detalii despre starea antrenorului: ”Tu ești sănătos la cap?”
Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a dat ultimele detalii despre starea antrenorului: ”Tu ești sănătos la cap?”
Alte subiecte de interes
Primul transfer dorit de Enzo Maresca la Manchester City: 115 milioane de euro!
Primul transfer dorit de Enzo Maresca la Manchester City: 115 milioane de euro!
Transferurile cu care Manchester United vrea să câștige titlul sezonul următor! Revoluție pe ”Old Trafford”
Transferurile cu care Manchester United vrea să câștige titlul sezonul următor! Revoluție pe ”Old Trafford”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
CITESTE SI
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

stirileprotv Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

stirileprotv Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

stirileprotv Criză în sănătate: peste 1.000 de localități din România nu au suficienți medici de familie, iar Urgențele sunt sufocate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!