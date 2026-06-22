Mbappe a reușit o dublă în meciul de debut cu Senegal, scor 3-1, însă un fotbalist a reușit să îi ia fața campionului mondial din 2018, Leo Messi, campionul mondial din 2022, care a reușit un hat-trick la debut, cu Algeria, scor 3-0.

Mbappe: ”Știam deja că Messi va marca!”

Kylian Mbappe a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului său coleg de la PSG, după borna istorică atinsă de Messi în meciul de debut al Argentinei la Cupa Mondială.

Starul lui Real Madrid a mărturisit că se aștepta deja la o surpriză din partea lui Messi, fotbalist pe care, alături de Cristiano Ronaldo, îl consideră cel mai bun jucător din lume.

”Știam deja că va marca, este Messi, el marchează mereu. Eu sunt mereu în urma lui. Este cel mai bun din lume alături de Cristiano, a demonstrat asta timp de 15 ani și are o calitate incredibilă”, a spus Kylian Mbappe la conferința de presă.

Mbappe va ajunge la meciul cu numărul 100 la echipa națională la partida cu Irak, însă căpitanul naționalei Franței de gândește doar la calificare.

”Este o plăcere să am oportunitatea de a juca pentru echipa națională. Nimic nu este mai important decât naționala. Este o cifră istorică, cu atât mai mult la o Cupă Mondială, dar importanța meciului este primordială, trebuie să câștigăm pentru a ne califica”, a adăugat Mbappe.