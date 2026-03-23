Partida Turcia - România se va juca la Istanbul, pe stadionul echipei Beșiktaș, cu începere de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.

Turcii au evidențiat faptul că pe banca României se află Mircea Lucescu, un nume extrem de familiar fotbalului din această țară, care a pregătit în trecut Galatasaray, Beșiktaș și naționala Semilunei.

„La conducerea României se află un nume cunoscut, Mircea Lucescu, care a antrenat o perioadă Galatasaray, Beșiktaș și echipa națională a Turciei.

Nicolae Stanciu, care a îmbrăcat tricoul naționalei României de 84 de ori, este cel mai bun marcator al echipei, cu 15 goluri. Au și jucători care atrag atenția, precum Radu Drăgușin, care îmbracă tricoul lui Tottenham din Premier League, și Dennis Man de la PSV, din Olanda.

În lotul României sunt și nume de la echipele din SuperLig. Ianis Hagi de la Alanyaspor, Valentin Mihăilă de la Çaykur Rizespor și Deian Sorescu de la Gaziantep FK vor aștepta șansa de a juca în meciul cu Turcia”, a scris publicația.

Parcursul României în preliminarii

România a ajuns la baraj din postura de ocupantă a locului trei în Grupa H, unde a bifat patru victorii, o remiză și trei înfrângeri (golaveraj 19-10). Turcia, pe de altă parte, a terminat pe poziția secundă în Grupa E.

Dacă înving selecționata turcă, tricolorii vor juca finala marți, 31 martie, în deplasare, contra echipei calificate din duelul Slovacia - Kosovo.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0) , Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0) , Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT și Ioan VERMEȘAN se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie).