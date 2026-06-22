OFICIAL Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League

Transfer astăzi la Dinamo! A jucat la Campionatul Mondial și în Champions League Volei
SPORT.RO
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Campioana continuă mutările estivale.

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Dinamocs dinamo bucurestiNiko SuihkonenJoonas JokelaMaarten van GarderenMarkos Galiotos
Din articol

Dinamo București, campioana ultimelor două sezoane din voleiul masculin românesc, nu se mai oprește din achiziții în această vară!

După transferurile lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu și Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, campioana Dinamo a anunțat astăzi că a semnat și cu internaționalul finlandez Niko Suihkonen.

Dinamo reușise anterior prelungirea contractelor cu Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin.

Niko Suihkonen a semnat cu Dinamo

”🔥NEW SPIKER IN ⬜️🟥

Niko Suihkonen, 27 de ani, 1,92 m, extremă, component de bază al naționalei Finlandei, cu care a participat la Campionatul Mondial de anul trecut, este dublu campion național al Finlandei și câștigător al Supercupei Franței cu fosta campioană a Franței, Tours Volley-Ball – echipa de la care vine la Dinamo și alături de care a participat la ultima ediție a grupelor Ligii Campionilor.

„Sunt fericit că voi juca sezonul viitor la un club mare ca Dinamo. Abia aștept confruntările din Europa și cele din campionatul României. Sunt încântat și că voi evolua alături de bunul meu coleg din naționala Finlandei, Joonas Jokela. Le doresc fanilor lui Dinamo o vară frumoasă alături de familiile lor. Abia aștept să începem, să-i cunosc și să ne bucurăm împreună!” a spus nouă extremă a campionilor.

Mult succes în alb-roșu, Niko! ⬜️🟥 Bine ai venit!”, au postat paginile oficiale CS Dinamo Volei și CS Dinamo București.

Topul campioanelor din voleiul masculin românesc: Dinamo e lider, marile rivale Steaua și Rapid au uitat să mai câștige titlul

Campioana en-titre Dinamo și-a adjudecat luna trecută un nou trofeu de câștigătoare a Diviziei A1 la volei masculin, al 20-lea din istoria clubului, un record pentru țara noastră.

În meciul decisiv din seria de cinci, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus în fața Arcadei Galați cu 3-2 (25-19, 25-20, 19-25, 17-25, 15-13), după o partidă dramatică de peste două ore și jumătate!

DINAMO 20 de titluri

Steaua 16 titluri (ultimul în 1991)

Rapid 12 titluri (ultimul în 1966)

Zalău 7 titluri

Tomis Constanța 6 titluri

Arcada Galați 5 titluri

Sportul Studențesc 4 titluri

Petrolul Ploiești 4 titluri

Deltacons Tulcea 3 titluri

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