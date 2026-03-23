Naționala Italiei o întâlnește joi, de la 21:45, pe Irlanda de Nord, în semifinala barajului pentru CM 2026. Dacă trece de irlandezi, selecționata lui Gennaro Gattuso va înfrunta în finala barajului câștigătoarea din partida Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina.

Turneul fina din vară va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. România își joacă și ea cartea pentru participarea la CM după o absență de 28 de ani.

OUT de la națională: ”A părăsit cantonamentul”

Convocat la națională, Federico Chiesa părăsește cantonamentul după ce echipa medicală a decis că nu este apt pentru barajul cu Irlanda de Nord.

”În acord cu clubul Liverpool, atacantul a părăsit cantonamentul și va fi înlocuit de atacantul lui Bologna, Nicolo Cambiaghi”, a scris jurnalistul italian Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Cotat la 15 milioane de euro de site-urile de specialitate, Chiesa are 51 de selecții la prima reprezentativă a Italiei, pentru care și-a trecut numele pe tabela de marcaj în șapte apariții.