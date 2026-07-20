Apărarea spaniolă şi Unai Simon au fost impenetrabili: „La Roja” a primit un singur gol în cele opt meciuri disputate la Cupa Mondială!

După victoria împotriva Argentinei (1-0 în prelungiri), Spania a câştigat toate premiile individuale acordate: Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, Pau Cubarsi cel mai bun tânăr jucător, iar Unai Simon cel mai bun portar.

Pe parcursul întregii competiţii, portarul basc a avut de efectuat doar 10 intervenţii, adică mai puţine decât Emiliano Martinez, omologul său argentinian, doar în finala propriu-zisă, care a trebuit să respingă 11 încercări ale spaniolilor!