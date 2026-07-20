OFICIAL Statistică ireală: intervențiile lui Unai Simon din tot turneul, mai puține decât cele ale lui Emiliano Martinez din finală!

Statistică ireală: intervențiile lui Unai Simon din tot turneul, mai puține decât cele ale lui Emiliano Martinez din finală! CM 2026
SPORT.RO
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Spania a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri și a devenit noua campioană mondială.

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CM 2026SpaniaUnai SimonRodriemiliano MartinezPau Cubarsi

Apărarea spaniolă şi Unai Simon au fost impenetrabili: „La Roja” a primit un singur gol în cele opt meciuri disputate la Cupa Mondială!

După victoria împotriva Argentinei (1-0 în prelungiri), Spania a câştigat toate premiile individuale acordate: Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, Pau Cubarsi cel mai bun tânăr jucător, iar Unai Simon cel mai bun portar.

Pe parcursul întregii competiţii, portarul basc a avut de efectuat doar 10 intervenţii, adică mai puţine decât Emiliano Martinez, omologul său argentinian, doar în finala propriu-zisă, care a trebuit să respingă 11 încercări ale spaniolilor!

În cadrul acestei partide, portarul echipei Athletic Bilbao nu a înregistrat nicio paradă în statistici, la fel ca în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Austriei (3-0).

În semifinala împotriva echipei Franţei (2-0) a trebuit să se străduiască cel mai mult, cu trei parade la activ, la şuturile lui Kylian Mbappé (64'), Désiré Doué (81') şi Ousmane Dembélé (90' + 5).

Spaniolul, campion mondial, îi succede lui Emiliano Martinez în calitate de cel mai bun portar al Cupei Mondiale din 2026, scrie news.ro.

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