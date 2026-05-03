Viitorul Toni Kroos vine din Olanda: Florentino Perez pregătește 50 de milioane de euro pentru perla batavă

Real Madrid vrea să rezolve rapid transferul lui Kees Smit de la AZ Alkmaar, pentru a evita o creștere a prețului după turneul final din această vară.

Strategia celor de la Real Madrid s-a schimbat după ce oficialii au reanalizat costurile pentru aducerea unor nume precum Rodri sau Enzo Fernandez. Potrivit publicației OK Diario, madrilenii s-au orientat către Kees Smit, mijlocașul de 20 de ani care a impresionat în Eredivisie. Clubul madrilen este dispus să achite 50 de milioane de euro pentru a bloca orice tentativă a altor echipe de a intra în cursa pentru semnătura fotbalistului.

Ronald Koeman îl vede la nivelul elitei din La Liga

Calitățile tehnice ale lui Smit nu au trecut neobservate nici la nivelul echipei naționale. Selecționerul Ronald Koeman a transmis că jucătorul are un potențial uriaș, comparându-i stilul de joc cu cel al vedetelor de la Barcelona: „Îl văd pe Smit la același nivel de perspectivă precum Pedri sau Frenkie de Jong”.

Reprezentanții clubului din Madrid au monitorizat atent parcursul jucătorului, fiind convinși de potențialul acestuia mai ales după prestația solidă din meciul cu Norvegia. Interesul este unul concret, iar mutarea ar urma să fie oficializată înainte ca valoarea de piață a olandezului să sufere modificări majore în urma expunerii internaționale.

