Primul fotbalist propus la FCSB! A crescut în Olanda și impresionează în liga a doua

După un sezon în care FCSB a părut că nu are niciun orizont, FCSB vrea să salveze sezonul cu o calificare în preliminariile Conference League.

FCSBAntoniu ManolacheGigi Becali
FCSB trebuie să câștige două meciuri de baraj, mai întâi cu o adversară din play-out, iar mai apoi cu echipa care va veni din play-off.

Antoniu Manolache, propus la FCSB

Gigi Becali nu vrea ca acest sezon dezastruos să se repete și în următoarea stagiune, motiv pentru care patronul roș-albaștrilor se gândește deja ce întăriri să aducă în această vară. 

FCSB va trece printr-o transformare când vine vorba despre lotul echipei și de la campioana en-titre vor pleca nu mai puțin de șapte jucători. Vor exista însă și jucători noi, iar impresarii au început deja să propună diferite nume conducerii clubului.

Primul nume care a ajuns pe masa roș-albaștrilor ar fi, conform Fanatik, Antoniu Manolache, un fundaș central în vârstă de 26 de ani, care va promova alături de Corvinul Hunedoara în primul eșalon. Cotat la 500.000 de euro, conform Transfermarkt, Manolache a trecut de-a lungul timpului pe la echipe din România precum Poli Timișoara, Petrolul Ploiești, CSM Reșița, Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara.

Manolache și-a făcut o parte a junioratului în Olanda, la Groningen. În Liga 2, Manolache a impresionat la Corvinul, iar în acest sezon și-a trecut în cont patru goluri. Fotbalistul care ar putea ajunge la FCSB este cel mai bine cotat jucător din Liga 2, urmat de Lovro Cvek (400.000 de euro) și Ricardo Pădurariu (400.000 de euro).

