Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026

Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026 CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Reacția presei din Argentina după eșecul din finala Cupei Mondiale contra Spaniei (0-1).

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Din articol

ESPN Argentina a recunoscut că Spania a fost categoric echipa mai bună în finala Cupei Mondiale din 2026. 

Explicația ESPN după finala Spania - Argentina 1-0

Jurnaliștii argentinieni au explicat că Spania a făcut diferența câștigând posesia. Ibericii au ținut balonul în 65% din durata partidei.  

„Spania este noua campioană mondială! A învins Argentina cu 1-0 în prelungiri în finala Cupei Mondiale din 2026, care a avut loc în New Jersey, asigurându-și al doilea titlu după victoria din Africa de Sud din 2010.

În minutul 106, Ferran Torres a marcat golul victoriei pentru campionii Europei. Între timp, dublii campioni ai Copa América și câștigătorii Qatarului 2022 au jucat cu 10 oameni din prelungiri, după eliminarea lui Enzo Fernandez.

ESPN Argentina: „Spania a fost protagonista clară a meciului”

(...) Bătălia pentru posesie a făcut diferența între Spania și Argentina. Mingea a devenit obiectul cel mai de preț, cu scopul de a împiedica echipa adversă, capabilă să provoace pagube, să o obțină.

(...) Dincolo de momentele inițiale, echipa lui Luis de la Fuente a început să-și afirme dominația. Cu Rodri și Fabián Ruiz controlând mijlocul terenului, abilitatea lui Dani Olmo de a primi mingea nemarcată și Mikel Oyarzabal coborând în adâncime pentru a se alătura jocului de pase, ei erau o forță de luat în seamă. 

(...) Spania a câștigat însă clar posesia și a fost protagonista clară a meciului”, a notat ESPN Argentina.

TyC Sports: „Argentina nu a avut un meci bun” 

„Argentina nu a avut un meci bun; a luptat până la final, dar nu a reușit să câștige titlul în finala Cupei Mondiale din 2026, care a avut loc în Statele Unite, Mexic și Canada. Cu un gol marcat de Ferran Torres în a doua repriză a prelungirilor, Spania a câștigat cu 1-0 pe stadionul MetLife și a fost încoronată campioană pentru a doua oară în istoria sa. Enzo Fernandez a fost eliminat pentru Argentina”, a scris și tycsports.com.

Imagini din Spania - Argentina 1-0

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Spania - Argentina 1-0, finala Cupei Mondiale din 2026, a fost redată în format LIVE TEXT & FOTO de către site-ul Sport.ro. 

Argentina a devenit prima finalistă din istoria Campionatelor Mondiale care nu trimite vreun șut pe spațiul porții adversarei în 90 de minute și, ulterior, în 120 de minute.

Argentina, zero absolut în finala CM 2026 contra Spaniei 

Mai mult decât atât, „pumele” ar fi putut încheia finala CM 2026 fără să expedieze măcar un șut spre buturile apărate de Unai Simon. 

În minutul 117, Lionel Messi a șutat violent spre poartă, însă mingea l-a izbit pe Mikel Merino, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. 

Ulterior, Marcos Senesi (120') și Giuliano Simeone (120+2') au fost foarte aproape să egaleze și să trimită meciul la loviturile de departajare, dar au șutat peste și pe lângă țintă. 

Ferran Torres, eroul Spaniei

La polul opus, spaniolii au șutat de 20 de ori spre buturile apărate de Emiliano Martinez și au cadrat balonul pe spațiul porții de 12 ori.

Cu toate acestea, singurul gol al meciului a fost marcat de către Ferran Torres, în minutul 106, din pasa decisivă livrată de Nico Williams. 

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