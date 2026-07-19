Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026

ESPN Argentina a recunoscut că Spania a fost categoric echipa mai bună în finala Cupei Mondiale din 2026.

Explicația ESPN după finala Spania - Argentina 1-0

Jurnaliștii argentinieni au explicat că Spania a făcut diferența câștigând posesia. Ibericii au ținut balonul în 65% din durata partidei.

„Spania este noua campioană mondială! A învins Argentina cu 1-0 în prelungiri în finala Cupei Mondiale din 2026, care a avut loc în New Jersey, asigurându-și al doilea titlu după victoria din Africa de Sud din 2010.

În minutul 106, Ferran Torres a marcat golul victoriei pentru campionii Europei. Între timp, dublii campioni ai Copa América și câștigătorii Qatarului 2022 au jucat cu 10 oameni din prelungiri, după eliminarea lui Enzo Fernandez.

ESPN Argentina: „Spania a fost protagonista clară a meciului”

(...) Bătălia pentru posesie a făcut diferența între Spania și Argentina. Mingea a devenit obiectul cel mai de preț, cu scopul de a împiedica echipa adversă, capabilă să provoace pagube, să o obțină.

(...) Dincolo de momentele inițiale, echipa lui Luis de la Fuente a început să-și afirme dominația. Cu Rodri și Fabián Ruiz controlând mijlocul terenului, abilitatea lui Dani Olmo de a primi mingea nemarcată și Mikel Oyarzabal coborând în adâncime pentru a se alătura jocului de pase, ei erau o forță de luat în seamă.

(...) Spania a câștigat însă clar posesia și a fost protagonista clară a meciului”, a notat ESPN Argentina.

TyC Sports: „Argentina nu a avut un meci bun”

„Argentina nu a avut un meci bun; a luptat până la final, dar nu a reușit să câștige titlul în finala Cupei Mondiale din 2026, care a avut loc în Statele Unite, Mexic și Canada. Cu un gol marcat de Ferran Torres în a doua repriză a prelungirilor, Spania a câștigat cu 1-0 pe stadionul MetLife și a fost încoronată campioană pentru a doua oară în istoria sa. Enzo Fernandez a fost eliminat pentru Argentina”, a scris și tycsports.com.