VIDEO Olanda, amical horror la Rotterdam înaintea Campionatului Mondial! Ce au pățit batavii

Olanda, amical horror la Rotterdam înaintea Campionatului Mondial! Ce au pățit batavii CM 2026
SPORT.RO
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Turneul final se dispută în SUA, Canada și Mexic.

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OlandaAlgeriaCM 2026Luca ZidaneAnis Hadj MoussaDonyell Malen
Din articol

Selecţionata Olandei a fost învinsă la limită, cu scorul de 1-0, de naționala Algeriei, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială de fotbal, disputat miercuri seara la Rotterdam.

Olanda - Algeria 0-1, cu Luca Zidane în poarta africanilor

Oaspeţii, cu portarul Luca Zidane între buturi, au marcat golul victoriei în minutul 86, prin Anis Hadj Moussa.

Naţionala "Oranje" a dominat jocul, dar nu a reuşit să fructifice niciuna dintre ocaziile pe care şi le-a creat, cel mai ghinionist fiind atacantul Donyell Malen, care se profilează ca titular la CM 2026.

Olanda va evolua în Grupa F la Mondialul care va debuta luna aceasta, urmând să înfrunte echipele Suediei, Japoniei şi Tunsiei.

Algeria a fost repartizată în Grupa J, alături de campioana mondială Argentina şi de selecţionatele Austriei şi Iordaniei.

Rezultate înregistrate în meciurile amicale de miercuri

Olanda - Algeria 0-1

Haiti - Noua Zeelandă 4-0

Danemarca - RD Congo 0-0

Luxemburg - Italia 0-1

Albania - Israel 0-1

Coreea de Sud - El Salvador 1-0

Panama - Republica Dominicană 4-2

Agerpres

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