Selecţionata Olandei a fost învinsă la limită, cu scorul de 1-0, de naționala Algeriei, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială de fotbal, disputat miercuri seara la Rotterdam.

Olanda - Algeria 0-1, cu Luca Zidane în poarta africanilor

Oaspeţii, cu portarul Luca Zidane între buturi, au marcat golul victoriei în minutul 86, prin Anis Hadj Moussa.

Naţionala "Oranje" a dominat jocul, dar nu a reuşit să fructifice niciuna dintre ocaziile pe care şi le-a creat, cel mai ghinionist fiind atacantul Donyell Malen, care se profilează ca titular la CM 2026.