Ayala a recunoscut că a avut un comportament greșit și a spus că îi va cere scuze lui Dani Olmo, dacă îl va revedea.

Roberto Ayala, unul dintre secunzii lui Lionel Scaloni, s-a numărat printre cei implicați în încăierarea de la finalul meciului Spania - Argentina 1-0, care a umbrit începutul festivităților ibericilor pentru cucerirea CM 2026.

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„E păcat și trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce am făcut pe teren. Când s-a terminat meciul, am văzut o încăierare la mijlocul terenului și m-am dus să evit escaladarea, pentru că nu așa suntem noi.

Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce am făcut. Intenția mea a fost pur și simplu să mă duc să-i separ, nimic mai mult. Uneori te confrunți cu lucruri care se întâmplă când inima îți bate cu putere... și asta nu e o scuză! Nu trebuia să fac asta, indiferent ce am trăit.

Am intrat să-i separ. A fost mai mult o îmbrânceală decât orice altceva; nu a fost un pumn. A fost o reacție la ceva ce s-a spus, dar, dacă îl văd pe Olmo, îi voi cere scuze personal”, a declarat Roberto Ayala, citat de Marca.

Ayala l-a lovit pe Olmo

Finala CM 2026 dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu 1-0, a fost marcată de incidente violente după fluierul final. Antrenorul secund al „pumelor”, Roberto Ayala (53 de ani), l-a lovit cu pumnul în apropierea gâtului pe Dani Olmo (28).

Mijlocașul Barcelonei s-a dat la o parte și nu a ripostat la gestul golonesc al asistentului lui Lionel Scaloni. În apropierea incidentului s-a aflat fundașul central Eric Garcia, coechipier cu Olmo la club și la națională, care l-a împins ușor pe Ayala pentru a-l da la o parte.

Spaniolii și argentinienii s-au bătut între ei!

Imediat după fluierul final al arbitrului Slavko Vincic, spaniolii și argentinienii s-au luat la bătaie. Leandro Paredes, care a încasat și cartonașul roșu, a fost cel care a declanșat conflictul fizic. El i-a băgat mâna în gât lui Eric Garcia, care striga ceva către argentinieni.

Gavi a intervenit încercând să îi bage mâna în gât lui Paredes, însă a fost oprit de Enzo Fernandez, care l-a trimis la pământ și l-a lovit de două ori cu dosul palmei.

Imediat s-au adunat jucătorii și membrii staffurilor tehnice ambelor naționale. Din fericire, bătaia nu a degenerat, iar cei implicați în conflict au fost despărțiți.