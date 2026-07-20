Sergio Ramos, reacție de milioane după bătaia din finala Spania - Argentina

Furia Roja a câștigat finala cu Argentina cu scorul de 1-0, iar după meci a izbucnit un scandal monstru între cele două tabere.

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Leandro Paredes l-a bruscat pe Eric Garcia, iar în conflict s-a implicat și Gavi, care a ajuns repede la pământ după ce fotbalistul argentinian ”a intrat” în el.

Sergio Ramos, fostul căpitan al lui Real Madrid și al reprezentativei Spaniei, a avut o reacție scurtă cu privire la conflictul spontan izbucnit între cele două tabere la finalul jocului.

Legendarul fundaș central a transmis că Leandro Paredes nu ar fi avut aceeași reacție dacă el ar fi fost încă în teren, având în vedere că Sergio Ramos este recunoscut pentru temperamentul său și pentru faptul că este un fundaș extrem de dur.

”Ăsta este genul de jucători împotriva cărora îmi place să joc. Nu ar fi încercat așa ceva pe când jucam pentru Spania”, a spus Sergio Ramos.