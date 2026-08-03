A pierdut finala Mondialului și acum e dorit de Cristi Chivu la Inter

Potrivit Sky Sport Italia, pe lista nerazzurrilor a reapărut numele lui Nico Gonzalez (28 de ani), fotbalist revenit la Juventus după împrumutul petrecut la Atletico Madrid.

Chivu îl vrea pe Nico Gonzalez

Argentinianul și-a exprimat în ultimele săptămâni dorința de a reveni la Atletico Madrid, însă Inter încearcă să profite de situație și să îl convingă să continue în Serie A, de această dată în tricoul nerazzurrilor. Italienii susțin că au existat deja primele contacte între reprezentanții lui Inter și anturajul internaționalului argentinian.

În cele 328 de meciuri oficiale disputate în carieră, extrema argentiniană a înscris 82 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.