Oaspeții au condus cu 2-0 cu două goluri marcate în prima parte a jocului de Doicaru și Radaslavescu. FCSB a revenit în partea secundă, după ce Dawa a redus din diferență.

Florin Tănase putea restabili egalitatea, din penalty, dar a ratat în fața lui Rafael Munteanu. Cel care a egalat a fost, însă, Joao Paulo în minutul 86.

Basarab Panduru: ”Așa slab nu l-am văzut niciodată pe Gnahore”

Basarab Panduru, fostul mare internațional, a analizat partida și a făcut praf un jucător de la FCSB, pe Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș dinamovist transferat de fosta campioană în această vară.

„Zici că avea ouă în ghete și nu voia să le spargă. Așa slab nu l-am văzut niciodată, nici când era slab nu era atât de slab. În ultima parte la Dinamo, când era slab nu era atât de slab.

Acum nu știi ce face bine, totul este într-o lentoare, nu stă niciodată unde este poziția lui. Nu face absolut nimic. Poate e la început, nu e pregătit”, a spus Panduru, la Prima Sport.

FCSB rămâne cu șapte puncte după primele trei etape și se pregătește pentru duelul din deplasare cu Sepsi OSK, din următoarea etapă. De partea cealaltă, Farul va juca ”acasă” cu Csikszereda.

Echipele de start din FCSB - Farul 2-2: