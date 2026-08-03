FCSB a remizat pe teren propriu, scor 2-2, în fața lui Farul, într-un meci din runda a treia din Superliga.

Roș-albaștrii au înscris prin Dawa (57') și Joao Paulo (86'), în timp ce constănțenii au marcat prin Doicaru (21') și Radaslavescu (45+1').

Marius Baciu: „N-ai cum să nu fii mulțumit”

Antrenorul lui FCSB a recunoscut că egalul este un rezultat bun pentru echipa bucureșteană, având în vedere că Farul a condus cu 2-0 la pauză.

Marius Baciu a explicat motivul pentru care l-a schimbat pe Mihai Toma cu Florin Tănase încă din minutul 29.

„Până la urmă, da. La cum s-a desfășurat meciul, n-ai cum să nu fii mulțumit. N-am gestionat destul de bine când am pierdut mingea. Iar ne-am expus, am luat golul. Echipa a încercat, nu e ușor, pentru că și Farul a venit cu 5 apărători. Una peste alta n-ai cum să nu te gândești că va fi bine.

Puteam să facem 2-2 mai repede, poate aveam șanse de a câștiga, dar nu putem să nu fim mulțumiți cu 2-2. Începutul jocul ne-a aparținut. Jucătorii sunt conștienți că trebuie mai multă concentrare, mai multă muncă, mai multă disciplină când pierdem mingea. Aici am fost supărat și la meciul cu Auda.

De ce a fost schimbat Mihai Toma în minutul 29

(n.r. despre schimbarea lui Toma în minutul 29) N-a acuzat absolut nimic, așa am gândit-o, să-l lăsăm pe Tase pentru a doua repriză. Dar eram cu prea mulți copii în teren și am venit cu el, cu experiența lui mai devreme. (n.r. Tănase știa că va intra? A părut surprins) Tănase a văzut de ieri, când am pregătit jocul.

Am avut discuții cu jucătorii, așa am gândit-o noi. Tase nu a venit de la început în cantonament și nu l-a terminat. Am apelat la el, a jucat foarte multe minute. (n.r. despre zvonurile potrivit cărora au fost tensiuni după eșecul cu Auda) Ce s-a discutat în vestiar, minciuni! Nu mă mai întrebați așa ceva! Am pierdut calificarea, nu e ușor pentru nimeni.

Nu pot s-o digeri, chiar dacă în campionat am arătat destul de bine. Trebuie să mai vină jucătorii noi, nu e simplu. La antrenament am văzut o echipă dornică să revină. Am văzut echipe mult mai mari decât noi care au probleme după un insucces.

Dennis Politic e un jucător de execuție, fiind aglomerație foarte mare, Tavi a dat totul și am zis să venim cu ceva nou în lateral. Trebuie să fii pregătit pentru orice la FCSB. E presiune tot timpul, dacă nu reziști, e foarte complicat. Dani (n.r. Bîrligea) e un jucător cu care am stat de vorbă foarte mult. Nu e ușor să nu marcheze din atâtea ocazii. L-am văzut într-un picaj și am preferat să venim cu Stoian”, a spus Marius Baciu.

Pentru FCSB urmează partida cu Sepsi din runda următoare, de luni, 10 august, de la ora 21:30, în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii au șapte puncte după primele trei partide din campionat și sunt neînvinși în Superliga.