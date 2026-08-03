FCSB a remizat pe teren propriu, scor 2-2, în fața lui Farul, într-un meci din runda a treia din Superliga.

Roș-albaștrii au înscris prin Dawa (57') și Joao Paulo (86'), în timp ce constănțenii au marcat prin Doicaru (21') și Radaslavescu (45+1').

Florin Tănase, despre Marius Baciu: „Poată să spună dacă l-am atacat cu ceva”

Căpitanul lui FCSB a vorbit despre remiza de pe Arcul de Triumf și a subliniat faptul că echipa trebuie să își revină.

Florin Tănase a explicat că nu are nicio problemă cu Marius Baciu, iar critica după meciul cu Auda a fost pentru toți componenții formației bucureștene.

„Cred că e un punct câștigat având în vedere că a fost 2-0 la pauză pentru adversar. Nu știu acum, nu cred că eu trebuie să găsesc soluția. Eu trebuie să joc și atâta tot.

A fost neașteptat că am intrat așa repede și că nu am jucat din primul minut.

Tot timpul au apărut chestii de genul acesta, când echipa nu a avut rezultate. Traversăm o perioadă nefastă, am suferit acel eșec usturător cu Auda. Trebuie să ne regrupăm și să câștigăm pentru că doar așa putem să le aducem o bucure fanilor.

A fost supărare mare (n.r. după meciul cu Auda) că am avut atâtea ocazii și nu ne-am calificat, dar trebuie să facem ceva și să aducem clubul ăsta pe drumul cel bun.

Ca în fiecare an ne facem rău cu mâna noastră, eram pe primul loc și avem nevoie de o victorie, dar nu am reușit să o obținem.

Relația mea cu Marius Baciu este jucător-antrenor, ce să fie, am soție... Poată să spună dacă l-am atacat cu ceva. Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia, e clar că toată lumea este vinovată de la antrenor la jucător.

Drăguș este un jucător valoros și ne-ar ajuta foarte mult într-un moment nu foarte bun al nostru.”, a spus Florin Tănase, la Digi Sport.

Pentru FCSB urmează partida cu Sepsi din runda următoare, de luni, 10 august, de la ora 21:30, în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii au șapte puncte după primele trei partide din campionat și sunt neînvinși în Superliga.