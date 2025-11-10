Două „mingi de meci“ a avut Cosmin Olăroiu (56 de ani), de când a devenit selecționerul Emiratelor, în luna mai.

Mai întâi, au fost partidele din luna iunie, ultimele din faza a 3-a preliminariilor asiatice, cu Uzbekistan și Kârgâstan. Atunci, dacă s-ar fi îndeplinit mai multe condiții, Oli putea obține calificarea la turneul final din Canada, Mexic și SUA. Ceea ce nu s-a întâmplat.

Apoi, au fost meciurile din luna trecută, cu Oman și Qatar, la Doha. Și aici, s-a ratat o șansă imensă a calificării la Mondiale. Pe mâna unui om pe care chiar arabii l-au catalogat drept „groparul“ naționalei Emiratelor!

Acum, pentru această reprezentativă urmează play-off-ul cu Irak. Joi (ora 18:00), va fi prima manșă, la Abu-Dhabi, pentru ca returul să se joace, la Basra, pe 18 noiembrie (ora 18:00). Învingătoarea va avansa la barajele intercontinentale din martie 2026, unde se dau ultimele două bilete pentru CM 2026.

„În atenția lui Cosmin...“

Având în vedere că naționala Emiratelor a fost la un singur Mondial în toată istoria ei, cel din 1990, oamenii din această țară trăiesc cu mari emoții campania actuală de calificare. În acest context, ce a arătat Sport.ro aici evidențiază cel mai bine importanța momentului pentru acest stat din zona Golfului Persic.

Acum, când meciul-tur cu Irak bate la ușă, presa locală scrie pe bandă despre această confruntare. Iar în publicația Al-Khaleej, editorialistul Abdullah Abdulrahman i-a adresat o scrisoare deschisă lui Olăroiu, intitulată „În atenția lui Cosmin“.

Cu acest prilej, jurnalistul din Emirate a lansat un apel emoționant către antrenorul român, cerându-i să facă tot ce ține de el pentru a îndeplini visul unei țări.

„Cosmin, ai șansa de a repara lucrurile, nu doar pentru o parte din suporteri, cum făceai prin rezultatele tale la nivel de cluburi, ci pentru toată țara! Adu-ne această bucurie printr-o calificare. Pentru mine, ca jurnalist, bucuria calificării la un Mondial e incomparabilă cu orice alt rezultat în fotbal. Cosmin, te-am ascultat în toate interviurile tale, de când ai devenit selecționer. Și simt o determinare extraordinară în vocea ta, în limbajul corpului. E clar că n-ai de gând să ratezi această ocazie (n.r. – calificarea la Mondiale). E clar că vrei să-ți folosești toată experiența, toată priceperea pentru a ne oferi darul cel mai de preț: calificarea la un Mondial“, e primul fragment din textul din Al-Khaleej.

Mai departe, autorul scrisorii a amintit de faptul că, luna trecută, la Doha, naționala Emiratelor a fost supusă unei nedreptăți, după cum Sport.ro a explicat aici.

„Cosmin, am văzut în privirea ta cât ai suferit pentru ceea ce ni s-a întâmplat în Qatar. Dar am convingerea că vei reaprinde flacăra speranței în inimile jucătorilor. Cosmin, promit că îți vei câștiga locul în inimile noastre, a oamenilor din Emirate, dacă ne vei duce la Cupa Mondială“, și-a încheiat Abdullah Abdulrahman textul emoționant.

