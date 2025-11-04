Fost antrenor la FCSB, Cosmin Olăroiu (56 de ani), recunoaște că s-ar bucura pentru Universitatea Craiova, echipa lui Mirel Rădoi, în cazul în care oltenii ar reuși să câștige campionatul după 35 de ani.



”Oli” este impresionat de fostul său elev și de munca depusă la Universitatea Craiova. În același timp, crede că Rădoi va crește foarte mult ca antrenor în următoarea perioadă.



Cosmin Olăroiu: ”Craiova campioană? Ar fi ceva extraordinar”



Tehnicianul Craiovei are ca obiectiv titlul, dar a reușit deja o performanță notabilă în acest sezon. A dus echipa în grupa principală din UEFA Conference League pentru prima oară în istorie.



”Ar fi ceva extraordinar, m-aș bucura enorm pentru el, că știu cât de mult muncește și cât de multă pasiune are pentru meseria asta și cred că va reuși cu siguranță.



El cred că va avea o traiectorie ascendentă, este încă tânăr, mai ales în meseria asta. Are toată viața înainte, are toată cariera, e abia la început”, a spus Olăroiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.



Universitatea Craiova a încheiat turul pe locul trei, cu 29 de puncte, la doar trei puncte de primele două clasate, FC Botoșani și Rapid.



FCSB, fosta echipă a lui Olăroiu, a reușit să revină în lupta pentru play-off cu patru victorii în ultimele cinci etape. A urcat pe locul opt și are doar 19 puncte.



Olăroiu a fost pe bancă în grupele Champions League



Performanța pe care o anticipează Olăroiu a fost realizată ultima oară de un club din România în sezonul 2013/2014. FCSB se califica atunci în grupele UEFA Champions League, după ce în play-off elimina Legia Varșovia.



Olăroiu s-a aflat pe banca formației roș-albastre în grupele Champions League din sezonul 2006/2007, când obținea 5 puncte într-o grupă din care mai făceau parte Lyon, Real Madrid și Dinamo Kiev.

