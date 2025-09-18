În mai puțin de o lună, naționala Emiratelor va juca cele mai importante meciuri din istoria ei recentă. Cu Cosmin Olăroiu (56 de ani) în funcția de selecționer.

Sport.ro a arătat aici când sunt programate partidele pe care Oli le-a descris ca fiind „cele mai importante din viețile noastre“. Explicația acestei declarații e simplă: în joc e calificarea Emiratelor la Cupa Mondială. În toată istoria ei, reprezentativa arabă a fost la un singur Mondial, în Italia ’90, acum 35 de ani!

S-a lansat campania „Visul unei țări“

În acest context, Mondialul care urmează, în Canada, Mexic și SUA, reprezintă o șansă uriașă pentru Emiratele Arabe Unite. Pentru că, după extinderea formatului, cu 48 de naționale în loc de 32, Asia are opt locuri garantate la turneul final. Șase bilete au fost deja date, către Japonia, Iran, Uzbekistan, Australia, Iordania și Coreea de Sud. Și mai sunt două locuri care vor fi adjudecate, luna viitoare.

Tocmai de aceea, în Emirate tocmai s-a lansat campania „Visul unei țări“. Cu scopul de a mobiliza suporterii, în vederea partidelor decisive de calificare pe care le va găzdui Doha (Qatar). Evenimentul de lansare a avut loc, ieri, cu Cosmin Olăroiu, în prim-plan.

„E o inițiativă minunată această campanie. Ne mărește și mai mult determinarea de a lupta pentru a transforma visul unei țări în realitate. Vrem să facem oamenii fericiți. Pentru că cetățenii din Emirate merită să fie implicați în bucuria unui Mondial. Am un respect deosebit pentru toate echipele din grupa noastră. Dar promit că noi vom face tot ce depinde de noi pentru a lupta și pentru a obține această calificare. Când văd asemenea campanii, jucătorii devin și mai entuziasmați. Visul oricărui fotbalist e să joace la un Mondial. Avem șanse egale cu restul echipelor din grupă. De aceea, trebuie să ne pregătim cu seriozitate maximă pentru a ne îndeplini visul“, a spus Olăroiu, în cadrul discursului său.

Mai departe, primul selecționer român din istoria Emiratelor și-a expus planurile pentru ultima etapă a pregătirilor, în vederea partidelor din luna octombrie. În august și în septembrie, Oli a programat două stagii care au inclus și patru amicale, toate câștigate.

„Reunirea lotului va fi pe 28 septembrie. Dar fără jucătorii de la Shabab Al-Ahli, Al-Wasl Dubai, Sharjah și Al-Wahda, echipe care sunt implicate în cupele continentale. Ei vor veni alături de lotul național, la începutul lunii octombrie, după ce vor juca în partidele internaționale pentru cluburile lor“, a spus Oli.

Arabii anunță: avion pus la dispoziția fanilor. Gratis!

Ca să ne dăm seama cât contează această calificare pentru arabi, e suficient să pomenim ce au anunțat ei, astfel încât naționala pregătită de Olăroiu să aibă parte de o susținere optimă.

Shabab Al-Ahli din Dubai, campioana Emiratelor din sezonul trecut, tocmai a dezvăluit că va pune un avion la dispoziția suporterilor care vor dori să facă deplasarea, la Doha, pentru partidele cu Qatar și cu Oman. Gratis!

„Considerăm că acest gest e de datoria noastră. Una socială, dar și față de echipa națională“, a explicat gruparea din Dubai.

