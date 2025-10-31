O investigație de amploare a prestigioasei publicații americane The Athletic susține că AFC (Confederația Asiatică de Fotbal) ar fi favorizat în mod deliberat Arabia Saudită și Qatarul în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.



Publicația notează că forul asiatic ar fi încălcat grav principiul neutralității, desemnând cele două țări din Golf drept gazde ale rundei a patra de calificări, deși aceasta ar fi trebuit să se dispute pe teren neutru.



Programare "cu dedicație" și acuzații de blat



Marea problemă scoasă la lumină de The Athletic este însă dezechilibrul uriaș al programărilor. În timp ce unele grupe, precum cea a Indoneziei, au avut parte de un program infernal, cu meciuri la doar 72 de ore distanță, grupul în care s-a aflat Qatarul a beneficiat de pauze de până la șase zile între partide.



Situația l-a făcut pe Cosmin Olăroiu să răbufnească, tehnicianul român fiind citat direct de jurnaliștii americani: "Cel mai bun mod de a aborda această competiție este să oferi o pauză de patru zile între meciuri", a transmis Olăroiu.



Graham Arnold, selecționerul Irakului, a fost chiar mai direct și a acuzat că rezultatele au fost prestabilite. "Nu este o coincidență că echipa din grupa cu șase zile de pauză este cea care s-a calificat", a spus acesta.



Ancheta The Athletic menționează și o scrisoare internă a AFC, care a ajuns în posesia jurnaliștilor. Documentul motiva alegerea Arabiei Saudite și Qatarului prin "facilitățile de clasă mondială" pe care le dețin, însă publicația subliniază că nu a existat nicio evaluare oficială sau transparentă a candidaturilor depuse de alte țări.



Investigația concluzionează că influența politică și financiară a celor două state din Golf este uriașă în structurile de conducere ale AFC, președintele Sheikh Salman fiind un apropiat al saudiților, în timp ce posturile cheie de vicepreședinte senior și președinte al Comisiei de Competiții sunt ocupate de un saudit (Yasser Al Misehal) și, respectiv, un qatarez (Hani Ballan).

