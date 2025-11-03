Ultima oară la un club din România în 2011, Cosmin Olăroiu recunoaște că urmărește destul de rar meciurile din Superliga. Din aprilie a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite, iar în această lună va avea un duel cu Irak pentru rămânerea în cursa de calificare la CM 2026.

Cosmin Olăroiu: "FCSB va merge și în Champions League"



"Urmăresc foarte puțin fotbalul din România, nu prea am timp. Trebuie să mă ocup de ceea ce am eu pe aici. Nu urmăresc foarte îndeaproape, din păcate", a spus Cosmin Olăroiu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.



Sub comanda lui Olăroiu, Steaua, devenită ulterior FCSB, a obținut cea mai mare performanță de după Revoluție: o semifinală de Cupa UEFA, în sezonul 2005/2006, pierdută absolut dramatic contra lui Middlesbrough. Deși echipa lui Gigi Becali are acum o primă parte de sezon sub așteptări, FCSB dă semne de revenire, iar "Oli" face un pariu îndrăzneț pentru viitorul nu foarte îndepărtat.



"Steaua (n.r - FCSB), anul trecut, a avut un parcurs bun în Europa League. O să reușească! Trebuie să nu cedeze și să meargă înainte. Ușor, ușor învață, găsesc ce au nevoie, se întăresc și vor merge și în Champions League.



Au câștigat doi ani la rând titlul. Probabil a intervenit puțină relaxare, dar cred că au un lot foarte valoros și vor reveni. În momentul în care prind play-off-ul și se înjumătățesc punctele, cred că vor avea șanse reale", a mai spus Olăroiu.

Olăroiu a fost pe bancă în grupele Champions League



Performanța pe care o anticipează Olăroiu a fost realizată ultima oară de un club din România în sezonul 2013/2014. FCSB se califica atunci în grupele UEFA Champions League, după ce în play-off elimina Legia Varșovia.



Olăroiu s-a aflat pe banca formației roș-albastre în grupele Champions League din sezonul 2006/2007, când obținea 5 puncte într-o grupă din care mai făceau parte Lyon, Real Madrid și Dinamo Kiev.

