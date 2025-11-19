Scoția nu a trecut niciodată de grupe, în opt participări la turneele finale

Scoția a participat ultima dată la un turneu final de Cupă Mondială la ediția din 1998. Atunci, echipa condusă de pe bancă de Craig Brown a terminat pe ultimul loc în Grupa A, cu un singur punct. Colin Hendry &co. au pierdut cu Brazilia (1-2) și Maroc (0-3) și au remizat cu Norvegia (1-1).



De altfel, "The Tartan Army" au participat la opt ediții de Cupă Mondială (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998), dar nu au trecut niciodată de faza grupelor, deși i-au avut în lot pe celebrii Denis Law, Kenny Dalglish, Jim Leighton, Alex McLeish, Ally McCoist, Danny McGrain, Gary McAllister, Billy Bremner, Graeme Souness, Joe Jordan, Peter Lorimer, Alan Hansen, John Wark sau Gordon Strachan.



Echipa actuală, condusă din teren de Craig Gordon (Heart of Middlothian), Andy Robertson (Liverpool) și Scott McTominay (Napoli), a câștigat Grupa C a preliminariilor europene, după victoria din ultimul meci cu Danemarca (3-2), trimițându-i pe nordici la baraj și eliminându-le pe Grecia și Belarus.



Lotul Scoției la CM 1998:

Portari - Jim Leighton (Aberdeen), Neil Sullivan (Wimbledon), Jonathan Gould (Celtic)

Fundași - Colin Hendry (Blackburn Rovers), Colin Calderwood (Tottenham), Tom Boyd (Celtic), Tosh McKinlay (Celtic), David Weir (Heart of Middlothian), Matt Elliott (Leicester City), Derek Whyte (Aberdeen), Christian Dailly (Derby County)

Mijlocași - Jackie McNamara (Celtic), Craig Burley (Celtic), John Collins (AS Monaco), Paul Lambert (Celtic), Scot Gemmill (Nottingham Forest), Billy McKinlay (Blackburn Rovers),

Atacanți - Kevin Gallacher (Blackburn Rovers), Gordon Durie (Rangers), Darren Jackson (Celtic), Simon Donnelly (Celtic), Scott Booth (FC Utrecht)

Antrenor - Craig Brown

Foto - Getty Images

