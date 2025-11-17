Germania și Olanda s-au alăturat echipelor calificate la Campionatul Mondial din 2026, organizat în SUA, Canada și Mexic. Ambele naționale s-au impus într-o manieră spectaculoasă, pe teren propriu, în ultima etapă din grupele preliminare. Nemții au câștigat cu 6-0 în fața Slovaciei, iar batavii au surclasat Lituania cu 4-0.

Germania și Olanda, calificare în ultima etapă etapă din preliminarii după două victorii zdrobitoare

Germania a terminat Grupa A cu 15 puncte, iar Slovacia se va mulțumi cu locul 2 de baraj, rămânând la doar 12 puncte. O victorie i-ar fi dus pe slovaci direct la CM 2026, însă nemții s-au impus cu 6-0. Golurile lor au fost marcate de către: Woltemade (19), Gnabry (29), Sane (36 și 41), Baku (67) și Ouedraogo (79).

În cealaltă partidă cu miză uriașă, Olanda a surclasat Lituania cu scorul de 4-0. Au punctat: Reijnders (16), Gakpo (58 p.), Simons (60) și Malen (62). „Portocola mecanică” s-a calificat astfel la CM 2026 din Grupa G pe primul loc cu 20 de puncte.

Situația naționalelor calificate din Europa

Astfel, cifra echipelor calificate la Cupa Mondială din Europa a ajuns la șapte. Croația, Anglia, Franța, Norvegia și Portugalia vor merge la turneul final alături de Germania și Olanda.

Alături de ele, ar mai fi alte trei locuri care se vor disputa în meciurile de marți. Belgia, Austria și Danemarca sunt favorite să meargă și ele la turneul final de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.

Echipele calificate din America de Sud, Africa și Asia

Dintre țările sigure de prezența la turneul final de anul viitor, America de Sud are 6 reprezentante: Argentina, Brazilia, Uruguay, Columbia, Ecuador și Paraguay.

Din Afirca au obținut „biletele” pentru CM: Algeria, Maroc, Coasta de Fildeș, Ghana, Egipt, Senegal, Tunisia, Capul Verde și Africa de Sud.

De asemenea, din Asia și Oceania s-au calificat: Australia, Japonia, Coreea de Sud, Iran, Arabia Saudită, Iordania, Qatar, Uzbekistan și Noua Zeelandă.