Dacă va trece de play-off-ul cu Turcia (26 martie) și Slovacia/Kosovo (31 martie), "tricolorii" vor face parte din Grupa D la Cupa Mondială 2026, unde le va avea adversare pe SUA (țara gazdă / finalistă CONCACAF Gold Cup 2025 / faza grupelor la Copa America 2024), Paraguay (locul al șaselea în preliminariile CONMEBOL / faza grupelor Copa America 2024) și Australia (locul al doilea în Grupa C, din runda a treia din preliminariile AFC / sfertfinalistă la AFC Asian Cup 2023). Toate cele trei posibile adversare și-au anunțat loturile pentru amicalele de la finalul lunii martie, care vor dat în mare măsură jucătorii convocați pentru CM 2026.

Jucătorii convocați de SUA, pentru amicalele cu Belgia (28 martie) și Portugalia (31 martie):

Portari - Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire), Roman Celentano (FC Cincinnati)

Fundași - Tim Ream (Charlotte FC), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Maximilian Arfsten (Columbus Crew), Alex Freeman (Villarreal), Auston Trusty (Celtic Glasgow)

Mijlocași - Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Johnny Cardoso (Atletico Madrid), Aidan Morris (Middlesbrough), Tanner Tessmann (Olympique Lyon), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Atacanți - Christian Pulisic (AC Milan), Brenden Aaronson (Leeds United), Timothy Weah (Olympique Marseille), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Folarin Balogun (AS Monaco), Patrick Agyemang (Derby County)

Selecționer - Mauricio Pochettino (Argentina)

Jucătorii convocați de Paraguay, pentru amicalele cu Grecia (27 martie) și Maroc (31 martie):

Portari - Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gaston Olveira (Olimpia Asuncion)

Fundași - Gustavo Gomez (Palmeiras), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio Porto Alegre), Omar Alderete (Sunderland), Juan Caceres (Dinamo Moscova), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Alan Benitez (Club Libertad), Jose Canale (Lanus Buenos Aires), Alexandro Maidana (Talleres Cordoba)

Mijlocași - Miguel Almiron (Atlanta United), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain FC Abu Dhabi), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramon Sosa (Palmeiras), Diego Gomez (Brighton & Hove Albion), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matias Galarza (Atlanta United), Mauricio (Palmeiras)

Atacanți - Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Avalos (Independiente Avellaneda), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Selecționer - Gustavo Alfaro (Argentina)

Jucătorii convocați de Australia, pentru amicalele contra Camerun (27 martie) și Curacoa (31 martie):

Portari - Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante)

Fundași - Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Fran Karacic (NK Osijek), Kai Trewin (New York City FC)

Mijlocași - Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Riley McGree (Middlesbrough), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC), Alexander Robertson (Cardiff City), Patrick Yazbek (Nashville SC)

Atacanți - Martin Boyle (Hibernian FC), Nestory Irankunda (Watford), Deni Juric (Wisla Plock), Awer Mabil (CD Castellon), Ante Suto (Hibernian FC), Nishan Velupillay (Melbourne Victory)

Selecționer - Tony Popovic (Australia)

