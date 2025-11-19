OPINIE România, cinci momente cheie ale preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026

România mai are speranțe firave pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.

Am ratat încă o dată calificarea directă din grupa preliminariilor pentru un Mondial, dar de data asta parcă frustrarea a fost, și este încontinuare, la cote maxime. Am avut o grupă extrem de accesibilă, probabil cea mai accesibilă, și nu am reușit decât un loc 3. Cele două naționale care s-au clasat deasupra noastră, erau de depășit. Am simțit asta! 

Nu știm când ne mai întâlnim cu o asemenea șansă. 

O campanie de calificare este compusă din momente, fiecare dintre ele, extrem de importante. Unele chiar decisive. 

Iată 5 dintre ele: 

• Meciul de debut cu Bosnia, atunci când am fost privați clar de o lovitură de pedeapsă, la un henț în careul bosniac. Am pierdut 0-1, după o partidă în care naționala a jucat mult mai bine decât echipa Bosniei. 

• Meciul de la Nicosia cu Cipru, când de la 2-0 pentru noi nu am știut să ținem de rezultat, să închidem jocul, ba chiar să-i prindem pe ciprioți pe un contraatac și să marcăm golul 3. Am pierdut 2 puncte mari ! 

• Golul lui Virgil Ghiță, din minutul 90+5 al meciului cu Austria de pe Arena Națională, a încununat cu o victorie, un joc solid, o partidă foarte bună făcută de tricolori, și ne-a făcut din nou să sperăm la calificare. 

Eliminarea lui Drăguș care abia intrase în meciul de la Zenica, contra Bosniei, a destabilizat și mai tare o echipă națională care își găsea cu greu reperele, fiind dominată copios, atât fizic cât si mental de către gazde. Am pierdut lamentabil un meci pe care l-am avut în mână în prima repriză, dar ne-a fugit printre degete în partea secundă. 

O să închei cu cât de mult ne-a lipsit Radu Drăgușin în aceste preliminarii, un jucător extrem de important pentru defensiva României. Am primit 10 goluri în 8 meciuri! Foarte mult atunci când vrei să te califici. San Marino ne-a marcat de două ori, Cipru ne-a marcat și ea două goluri, iar Bosnia nu mai puțin de patru! Cu Radu în apărare lucrurile stăteau diferit. 

Mergem la Baraj prin Liga Națiunilor, și vom da piept în primul meci cu una dintre Italia, Danemarca, Ucraina sau Turcia. În deplasare. 

Hai România!

