Andrea Abodi, ministrul Sportului și Tineretului din Italia, conștientizează că rezultatele slabe ale Squadrei Azzurra sunt rezultatul unui proces de formare al jucătorilor rămas în urma timpurilor, al unei infrastructuri învechite, dar și al faptului că jucătorii italieni tineri nu primesc multe șanse la echipele de club.



"În vremuri dificile trebuie să ne concentrăm asupra obiectivului imediat"

"Toate celelalte discipline demonstrează că încă avem talent și este ciudat că fotbalul se chinuie să iasă la iveală. Tinerilor italieni li se acordă puțin spațiu. Evident, trebuie să ne gândim puțin. Nu e ca și cum am putea schimba lucrurile de acum până în martie, dar trebuie să înțelegem că în vremuri dificile trebuie să ne concentrăm asupra obiectivului imediat, planificând în același timp viitorul.



În ultimii douăzeci de ani, fotbalul a sacrificat talentul. Se acordă mult mai multă atenție funcționalității jocului decât talentului în sine. Aseară, i-am văzut pe doi norvegieni de douăzeci de ani, Nusa și Bobb, ambii având o relație cu mingea pe care ne chinuim să o dezvoltăm la jucătorii noștri. Poate că chiar și modelul tehnic trebuie revizuit.



"În fața unei iubiri atât de mari, este clar că te simți trădat"

Vrem să avem un cantonament în luna februrie, deși competițiile vor fi în plină desfășurare. Este în interesul tuturor ca echipa națională să meargă la Cupa Mondială. Sunt încrezător că vom găsi o înțelegere; cred că acest cantonament va avea loc în februarie. Alții au o abordare diferită, dar noi avem capacitatea de a coordona și a colabora bine.



Înaintea meciurilor de acasă ale Italiei, Federația cântă imnul istoric 'Un amore cosi grande'. În fața unei iubiri atât de mari, este clar că te simți trădat. Dar trebuie să cultivăm speranța că ceva poate fi reaprins pe teren și sunt convins că putem face asta.



"A venit momentul să recunoaștem că stadioanele italiene nu sunt la nivelul celor internaționale"

În ultimii trei ani s-au investit 1.6 miliarde de euro în infrastructura socială și de bază: dorim ca sportul să fie accesibil tuturor, conform Constituției. Suntem într-un punct de cotitură: a venit momentul să recunoaștem că stadioanele italiene nu sunt la nivelul celor internaționale. Proiectul elaborat de guvern implică 12 stadioane, care concurează pentru Euro 2032.



Există riscul de a rata Euro 2032? Nu, acesta este un risc pe care nu ni-l putem asuma. Nici măcar nu înțeleg această alarmă, nu reprezintă realitatea. Vom fi gata în septembrie 2026. Trei stadioane sunt deja construite, iar alte două vor fi adăugate pe baza unui proces competitiv între toți candidații. Implementăm o operațiune sistemică, permițând tuturor să depășească birocrația și să primească sprijin financiar", a declarat politicanul italian pentru Rai Radio 1.

