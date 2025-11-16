Norvegia a devenit duminică seară a 32-a națională calificată la Campionatul Mondial din 2026 și a 5-a din Europa. Turneul final din SUA, Canada și Mexic va fi primul din istorie cu 48 de echipe.

Norvegia, a 32-a națională calificată din lume și a 5-a din Europa

Partida Italia - Norvegia, din ultima etapă a Grupei I preliminare, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 1-4.

Pentru învingători au punctat Antonio Nusa (63'), Erling Haaland (78' și 80') și Jorgen Strand Larsen (90 + 3), în timp ce învinșii au deschis scorul prin Esposito în minutul 11.

În urma acestui rezultat, Norvegia a câștigat grupa cu punctaj maxim (24 de puncte în 8 meciuri) și un golaveraj devastator de 37-5 (+32).

Italia a încheiat grupa pe poziția secundă (18 puncte, 21-12), urmată de Israel (12 puncte), Estonia (4) și Moldova (1).

Norvegia și-a câștigat locul la Campionatul Mondial din 2026 după o lecție de fotbal predată italienilor. Portugalia, Franța, Anglia și Croația și-au asigurat anterior prezența în SUA, Canada și Mexic.

Celelalte reprezentative calificate

Pe lângă gazdele SUA, Canada și Mexic și cele 5 reprezentative europene menționate deja, la CM 2026 s-au mai calificat alte 24 de echipe naționale.

Dintre țările sigure de prezența la turneul final de anul viitor, America de Sud are 6 reprezentante: Argentina, Brazilia, Uruguay, Columbia, Ecuador și Paraguay.

Din Afirca au obținut „biletele” pentru CM: Algeria, Maroc, Coasta de Fildeș, Ghana, Egipt, Senegal, Tunisia, Capul Verde și Africa de Sud.

De asemenea, din Asia și Oceania s-au calificat: Australia, Japonia, Coreea de Sud, Iran, Arabia Saudită, Iordania, Qatar, Uzbekistan și Noua Zeelandă.