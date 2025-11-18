După ce a încheiat pe locul 3 în grupa de calificare la CM 2026, România va participa la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. Tricolorii vor fi repartizați în ultima urnă valorică și vor înfrunta în semifinalele play-off-ului, pe 26 martie, o națională din prima urnă, în deplasare: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Lista poate suferi modificări în funcție de ultimele rezultate din preliminarii, marți seară.

Italia a decis să joace semifinala barajului la Bergamo. România, posibilă adversară



În cazul în care România va cădea la tragerea la sorți cu Italia, semifinala play-off-ului pentru CM 2026 se va juca la Bergamo, pe New Balance Arena, stadionul Atalantei cu o capacitate de aproximativ 23.000 de locuri.



Federația Italiană de Fotbal ar fi decis deja ca semifinala să se dispute la Bergamo, exact pe același stadion pe care Gennaro Gattuso a debutat pe banca Squadrei Azzurra, în septembrie: 5-0 contra Estoniei.

