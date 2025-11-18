GALERIE FOTO Au ales stadionul! Aici poate juca România la barajul pentru CM 2026

Au ales stadionul! Aici poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026 Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România își va afla joi adversara din semifinalele barajului pentru CM 2026, dar și posibilul oponent din finală.

TAGS:
ItaliaEchipa NationalaBergamoNew Balance ArenaAtalantaBaraj CM 2026
Din articol

După ce a încheiat pe locul 3 în grupa de calificare la CM 2026, România va participa la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. Tricolorii vor fi repartizați în ultima urnă valorică și vor înfrunta în semifinalele play-off-ului, pe 26 martie, o națională din prima urnă, în deplasare: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Lista poate suferi modificări în funcție de ultimele rezultate din preliminarii, marți seară.

Italia a decis să joace semifinala barajului la Bergamo. România, posibilă adversară

În cazul în care România va cădea la tragerea la sorți cu Italia, semifinala play-off-ului pentru CM 2026 se va juca la Bergamo, pe New Balance Arena, stadionul Atalantei cu o capacitate de aproximativ 23.000 de locuri.

Federația Italiană de Fotbal ar fi decis deja ca semifinala să se dispute la Bergamo, exact pe același stadion pe care Gennaro Gattuso a debutat pe banca Squadrei Azzurra, în septembrie: 5-0 contra Estoniei.

New Balance Arena, stadionul Atalantei

Foto: Getty Images

  • Stadion atalanta 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În cazul în care va avansa în finala barajului și va fi desemnată din nou gazdă - de această dată prin tragere la sorți - Italia plănuiește să dispute jocul decisiv Stadio Olimpico din Roma, o arenă cu o capacitate mult mai mare - 70.000 de locuri, scrie Calcio Finanza, care citează Sky.

Italienii și-ar dori România în semifinalele barajului pentru CM 2026

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport consideră că naționala lui Mircea Lucescu ar fi o variantă abordabilă pentru Squadra Azzurra, care nu a mai participat la un Mondial din 2014.

Din urna a patra, italienii speră să evite doar Suedia, naționala care i-a interzis Squadrei Azzurra participarea la CM 2018.

"Nu mai e echipa lui Hagi, ci a lui Ianis. Cu tot respectul, dar nu e la fel"

"Suedia reprezintă un risc pentru noi. România, Țara Galilor și Macedonia, variante mai bune", a titrat Gazzetta dello Sport, la scurt timp după ce Italia lui Gennaro Gattuso a fost spulberată de Norvegia, scor 1-4, în penultimul meci din calificări.

"România poate fi bătută, în ciuda experienței aduse de bătrânul Lucescu. Nu mai e echipa lui Hagi, ci, mai degrabă, a fiului său, Ianis, care a preluat tricoul cu numărul 10. Cu tot respectul, dar nu e la fel", au mai scris italienii.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri &icirc;n Parlament &icirc;naintea votului &icirc;n plen. Ședință la ora 13:00
ULTIMELE STIRI
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra Rom&acirc;niei: Sperăm ca planetele să se alinieze
San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra României: "Sperăm ca planetele să se alinieze"
Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele din Nations Cup 2026
România și-a aflat adversarele din Nations Cup 2026
Rom&acirc;nul care a alergat trei zile. Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!
Românul care a alergat trei zile. "Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit confirmarea oficială!

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor rom&acirc;n: &rdquo;Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!&rdquo;

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!”

Cristi Chivu, refuzat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;I-au zis că nu are experiență&rdquo;

Cristi Chivu, refuzat în Superliga României: ”I-au zis că nu are experiență”

Au activat clauza imediat după Bosnia - Rom&acirc;nia: Transferul se face pentru 6 milioane de euro!

Au activat clauza imediat după Bosnia - România: "Transferul se face pentru 6 milioane de euro!"

Florin Tănase va semna cur&acirc;nd. Unde va juca decarul FCSB?

Florin Tănase va semna curând. Unde va juca decarul FCSB?

Decizia anunțată &icirc;n cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - Rom&acirc;nia

Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România



Recomandarile redactiei
San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra Rom&acirc;niei: Sperăm ca planetele să se alinieze
San Marino și planul pentru o surpriză de proporții contra României: "Sperăm ca planetele să se alinieze"
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
Robert Lewandowski e o mașinărie! Polonezul a egalat recordul lui Messi
Rom&acirc;nul care a alergat trei zile. Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!
Românul care a alergat trei zile. "Am dormit doar 30 de minute. Pe jos, printre pietre. Eram zombie!"
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Dublu campion rus la Casa Albǎ. Islam Makhachev a surprins pe toată lumea
Lamine Yamal, cel mai jignit jucător din Spania! Situația &icirc;n care se află starul Barcelonei
Lamine Yamal, cel mai jignit jucător din Spania! Situația în care se află starul Barcelonei
Alte subiecte de interes
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas &nbsp;
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Oferta refuzată de Cristi Chivu: &rdquo;Am vorbit cu el&rdquo;
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala Rom&acirc;niei: Am vorbit cu el
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Gest incedibil al Atalantei: trimite tricouri de joc tuturor bebelusilor din Bergamo ca sa nu tina cu Inter Milano, AC Milan sau Juventus!
Gest incedibil al Atalantei: trimite tricouri de joc tuturor bebelusilor din Bergamo ca sa nu tina cu Inter Milano, AC Milan sau Juventus!
Bergamo si Livorno, penalizate cu 6 puncte pentru blat!
Bergamo si Livorno, penalizate cu 6 puncte pentru blat!
CITESTE SI
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri &icirc;n Parlament &icirc;naintea votului &icirc;n plen. Ședință la ora 13:00

stirileprotv Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00

Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

stirileprotv Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!