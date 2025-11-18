După ce a încheiat pe locul 3 în grupa de calificare la CM 2026, România va participa la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. Tricolorii vor fi repartizați în ultima urnă valorică și vor înfrunta în semifinalele play-off-ului, pe 26 martie, o națională din prima urnă, în deplasare: Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Lista poate suferi modificări în funcție de ultimele rezultate din preliminarii, marți seară.
Italia a decis să joace semifinala barajului la Bergamo. România, posibilă adversară
În cazul în care România va cădea la tragerea la sorți cu Italia, semifinala play-off-ului pentru CM 2026 se va juca la Bergamo, pe New Balance Arena, stadionul Atalantei cu o capacitate de aproximativ 23.000 de locuri.
Federația Italiană de Fotbal ar fi decis deja ca semifinala să se dispute la Bergamo, exact pe același stadion pe care Gennaro Gattuso a debutat pe banca Squadrei Azzurra, în septembrie: 5-0 contra Estoniei.
În cazul în care va avansa în finala barajului și va fi desemnată din nou gazdă - de această dată prin tragere la sorți - Italia plănuiește să dispute jocul decisiv Stadio Olimpico din Roma, o arenă cu o capacitate mult mai mare - 70.000 de locuri, scrie Calcio Finanza, care citează Sky.
Italienii și-ar dori România în semifinalele barajului pentru CM 2026
Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport consideră că naționala lui Mircea Lucescu ar fi o variantă abordabilă pentru Squadra Azzurra, care nu a mai participat la un Mondial din 2014.
Din urna a patra, italienii speră să evite doar Suedia, naționala care i-a interzis Squadrei Azzurra participarea la CM 2018.
"Nu mai e echipa lui Hagi, ci a lui Ianis. Cu tot respectul, dar nu e la fel"
"Suedia reprezintă un risc pentru noi. România, Țara Galilor și Macedonia, variante mai bune", a titrat Gazzetta dello Sport, la scurt timp după ce Italia lui Gennaro Gattuso a fost spulberată de Norvegia, scor 1-4, în penultimul meci din calificări.
"România poate fi bătută, în ciuda experienței aduse de bătrânul Lucescu. Nu mai e echipa lui Hagi, ci, mai degrabă, a fiului său, Ianis, care a preluat tricoul cu numărul 10. Cu tot respectul, dar nu e la fel", au mai scris italienii.