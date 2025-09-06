Scoțianul a ajuns pe Anfield în vara lui 2017 în era Jurgen Klopp. Nouă milioane de euro îi achita atunci Liverpool lui Hull City, care-l ceda pe Robertson în clipa în care fundașul era cotat de site-urile de specialitate la șapte milioane.



Între timp, cota lui Andy Robertson a ajuns și la 80 de milioane de euro în 2019, iar în momentul actual, Transfermarkt îl estimează pe scoțian la doar 18 milioane de euro.



Andy Robertson a rupt tăcerea după ce a refuzat-o pe Atletico Madrid ca să rămână la Liverpool: ”Am luat o decizie”



În vara recent trecută, Robertson era gata să bată palma cu Atletico Madrid și să o lase pe Liverpool descoperită în flancul stâng al compartimentului defensiv. În cele din urmă, negocierile nu s-au concretizat, iar scoțianul a rămas pe Anfield.



”Până la urmă, am ajuns la concluzia că rămânem la Liverpool. Eram hotărât pentru asta și este o decizie pe care nu o regret. Sunt la Liverpool de opt ani, unde, cu excepția începutului, am fost mereu titular.



Evident, în primele câteva meciuri din acest sezon m-am trezit pe bancă. Dar am avut timp în vară să mă gândesc la ce îmi doresc.



Am luat o decizie și încă cred că, dacă continui să fac ceea ce fac, voi juca multe meciuri pentru clubul și pentru țara mea”, a spus Andy Robertson, citat de Fichajes.

