Scoțienii au aflat prin ce trece Neil Lennon în România și au reacționat imediat!

Neil Lennon are un început modest pe banca Rapidului, la care cu siguranță nu se așteapta.

Superliga României abia a început, iar în primele cinci etape din campionat Rapid nu a reușit să obțină nicio victorie, remizând cu Gloria Buzău în runda trecută, scor 1-1.

Pentru giuleșteni urmează un meci foarte important, un derby cu Dinamo, iar problema este că ei sunt singura echipă din Superliga fără victorie după cinci etape și ocupă ultimele poziții, cu numai patru puncte acumulate.

Scoțienii, reacție despre situația lui Neil Lennon la Rapid

Până în acest moment, rezultatele echipei pregătite de Neil Lennon nu au fost pe măsura așteptărilor, astfel că viitorul său a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă, chiar dacă șefii din Giulești l-au asigurat că beneficiază de toată susținerea. Informațiile despre situația în care se află antrenorul în România au ajuns și în presa din Scoția, care a reacționat.

Publicația Glasgow Times a notat: ”Fostul antrenor al echipei Celtic - Neil Lennon a primit votul de încredere la Rapid.

Neil Lennon a primit votul de încredere din partea președintelui Rapidului, Viorel Moldovan. Este sub presiune în România după un început dezamăgitor al mandatului său, după patru remize îmn primele cinci meciuri de campionat și o înfrângere.

Rapid este singurul club din prima ligă a României fără victorie și va disputa un derby în acest weekend, cu Dinamo București.

Dar, a primit sprijin de la președintele său înainte de confruntarea de duminică. Moldovan a spus: ’Avem încredere în Neil. Este foarte profesionist. Am văzut povești despre jucătorii care nu au încredere în Neil, dar nu sunt adevărate. Am avut discuții cu Neil și cu jucătorii.

Problema, momentan, este că jucătorii nu au reușit să proiecteze, încă, în jocuri ceea ce li se arată la antrenamente. Avem foarte multă mândrie la acest club și sper că jucătorii vor începe să o arate în derby-ul de duminică’”.

Neil Lennon a semnat pe doi ani cu Rapid, până în vara lui 2026

Neil Lennon, în vârstă de 52 de ani, a semnat cu Rapid pe 21 mai 2024 un contract valabil pentru două sezoane. La scurt timp după oficializarea mutării, giuleștenii l-au adus pe Iain Brunskil pe postul de "secund". I-au conturat lui Lennon stafful pe care l-a cerut, dar rezultatele pozitive întârzie să vină.

Antrenorul nord-irlandez are cinci titluri și patru cupe în Scoția, cu Celtic. Pe lângă trofeele cucerite cu Celtic, Neil Lennon și-a mai trecut în CV și o cupă în Cipru cu Omonia Nikosia. La Rapid are un start greoi, fără rezultate pozitive, iar din acest motiv e și sub presiune.

Rapid - Dinamo, de la 21:30 | ECHIPE PROBABILE

* Rapid (4-4-2): Siegrist – Braun, Pascanu, Ignat, Borza – Papeau, Gojkovic, Kait, Petrila – Burmaz, Hasani

* Dinamo (4-3-3): Golubovic – Sivis, Boateng, Homawoo, Oprut – Milanov, Gnahore, Cirjan – Abdallah, Selmani, Bani

VIDEO Neil Lennon, conferință de presă înainte de Rapid - Dinamo