Vasile Miriuță (57 de ani), român cu 9 selecții și un gol pentru naționala Ungariei, și-a manifestat regretul după ce maghiarii au fost eliminați dramatic din preliminariile pentru CM 2026 (2-3 cu Irlanda).

Vasile Miriuță, comparație între România și Ungaria

În prezent antrenor la Sănătatea Cluj, în Liga a 3-a, Miriuță a comparat România și Ungaria din punct de vedere fotbalistic. Concluzia sa a fost una fermă: maghiarii sunt indubitabil superiori la ora actuală.

„Nu am cum să nu recunosc că îmi pare rău de tot pentru ceea ce i s-a întâmplat Ungariei. Am jucat pentru această națională și știu cât își doreau să ajungă din nou la un Mondial. La anul se vor face 40 de ani de când Ungaria a fost prezentă la o Cupă Mondială.

Cu tot respectul pentru România, eu sunt român, chiar dacă am și cetățenia maghiară, dar dacă Ungaria era în grupa României cu Austria și Bosnia, vă spun sigur că o câștiga fără drept de apel. Ungaria e mult peste România fotbalistic. Au fotbaliști care joacă pe la Liverpool și pe la alte echipe mult mai bune față de echipele la care joacă fotbaliștii noștri. Au o generație foarte bună cu Szoboszlai, Milos Kerkez și alții.

Miriuță: „Ungaria trece acum printr-o mare dramă”

Nici eu nu îmi revin după meciul cu Irlanda, dar în Ungaria în mod sigur e un dezastru național. Ungurii nu-l vor uita pe Parrott ăsta, așa cum Franța în mod sigur nu l-a uitat nici acum pe Kostadinov de la bulgari. În 1993 Bulgaria a lăsat Franța acasă de la CM din 1994.

Rossi a făcut treabă bună de tot în ultimii ani la naționala Ungariei, dar pentru șansa asta ratată acum, părerea mea este că nu vor mai continua cu el și îl vor da afară. Dacă mergeau la baraj, mai mult ca sigur că ungurii treceau de el și ajungeau după 40 de ani din nou la un Mondial.

Vă repet, Ungaria trece acum printr-o mare dramă și nu e bine să te bucuri de răul altuia. Faza aia de la sfârșit, cu acea deviere cu capul și sclipirea lui Parrott, Ungaria o va visa mulți ani de acum încolo”, a spus Vasile Miriuță, conform prosport.ro.

Dominik Szoboszlai, cu moralul la pământ după Ungaria - Irlanda 2-3

Dominik Szoboszlai (25 de ani) a fost copleșit de emoții în momentul în care Ungaria a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Maghiarii au fost învinși pe teren propriu, scor 2-3, de Irlanda.

Troy Parrott și-a trecut în cont „tripla” în minutul 90 + 6, stabilind scorul final al întâlnirii. Irlandezii și-au asigurat astfel locul 2 în Grupa F și prezența la barajul pentru CM 2026 în dauna maghiarilor. Un egal ar fi păstrat Ungaria pe poziția secundă.

Imediat după fluierul final, Dominik Szoboszlai a avut o criză de plâns. Starul lui Liverpool a fost extrem de afectat de faptul că Ungaria a ratat ultima șansă pentru a continua lupta pentru Mondial la baraj. Vecinii României nu au mai ajuns la un astfel de turneu final din 1986!

În calitate de căpitan al Ungariei, Dominik Szoboszlai a suferit extrem de mult în momentul în care a rămas fără nicio șansă de a-și conduce naționala la Campionatul Mondial. Imaginile cu Szoboszlai în lacrimi, la finalul duelului cu Irlanda, arată cât de mult a fost afectat mijlocașul central.

6 cuvinte a spus Dominik Szoboszlai după înfrângere

Amărăciunea sa a fost scoasă în evidență și de dialogul scurt pe care l-a purtat cu un reporter după încheierea confruntării. Jurnalistul l-a întrebat pe Szoboszlai cât de mult îl doare înfrângerea cu Irlanda, iar starul lui Liverpool a răspuns în două cuvinte: „Foarte mult!”.

Reporterul l-a chestionat ulterior dacă fotbalul poate să fie atât de nedrept, ținând cont de faptul că Ungaria a ratat barajul din cauza unui gol marcat în minutul 90 + 6. „Se pare că da” a răspuns Dominik Szoboszlai, în continuare vizibil afectat, pentru m4sport.hu.



Ungaria va rata pentru a zecea oară consecutiv participarea la Campionatul Mondial.

