Procurorii turci au emis marţi mandate de arestare pentru 72 de persoane acuzate de participarea la pariuri sportive ilegale care ar fi generat venituri de 66 de milioane de euro, potrivit presei locale.

O anchetă din oraşul mediteranean Antalya a descoperit o reţea clandestină care opera din trei birouri, potrivit agenţiei naţionale de ştiri Anadolu, şi a detectat tranzacţii în valoare totală de 66 de milioane de euro în conturile bancare ale acestor 72 de persoane.

Poliţia a efectuat marţi raiduri la adrese legate de suspecţi în opt provincii, iar mai multe arestări au fost deja efectuate.

Autorităţile turce sunt angajate de luni de zile într-o amplă iniţiativă legală de combatere a pariurilor în fotbal, care a dus la arestarea, revocarea licenţei, sancţionarea sau demisia arbitrilor, jucătorilor şi delegaţilor de meci, marea majoritate a acestora fiind implicaţi în divizii inferioare.

102 fotbaliști, sancționați deja

Potrivit Agerpres, până la sfârşitul anului 2025, un total de 149 de arbitri fuseseră suspendaţi din funcţie pentru perioade cuprinse între 8 şi 12 luni.

În cadrul anchetei, Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a trimis 1.024 de jucători în faţa Consiliului Disciplinar al Fotbalului Profesionist (PFDK) în baza unor măsuri de precauţie. Dintre aceştia, 102 fotbalişti au primit sancţiuni de la 45 de zile la 12 luni.

Deşi ancheta a vizat iniţial fotbaliştii profesionişti care au participat la pariuri legale, incompatibile cu profesia lor conform regulamentelor federaţiei naţionale, anchetele din ultimele săptămâni s-au concentrat pe reţelele de pariuri ilegale.

Săptămâna trecută, Parchetul din Istanbul a dispus intervenţia judiciară la clubul de fotbal Diyarbekirspor, din divizia a 4-a, pe fondul suspiciunii că acesta a fost folosit pentru spălarea de bani din pariuri ilegale coordonate de fostul său preşedinte.