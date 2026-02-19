Neymar a revenit recent pe gazon, după o operație la genunchi

Abia revenit pe gazon, după o operație la genunchi efectuată în decembrie 2025, Neymar a oferit o pasă de gol în victoria lui Santos FC contra lui Velo Clube Rioclarense (6-0), în Campeonato Paulista. Însă forma sportivă a starului brazilian este departe de cea arătată în perioada când evolua pe FC Barcelona sau PSG, așa că este greu de crezut că staff-ul Braziliei va risca să îl includă în lotul echipei pentru Cupa Mondială din 2026.

"Selecao" va juca în Grupa C, din care mai fac parte Maroc, Scoția și Haiti, iar fanii nu mai acceptă scuze și vor o nouă victorie mondială, după o pauză de 24 de ani. Ultima prezentă a lui Neymar în tricoul Braziliei a fost meciul cu Uruguay, din preliminarii CM 2026, pe 17 octombrie 2023. De atunci, Brazilia a participat la Copa America 2024 (sferturi de finală / 0-0, 2-4 cu Uruguay) și a terminat pe locul al cincilea calificările CONMEBOL pentru mondialul din acest an.

E aglomerație de talente pe posturile pe care poate juca Neymar

Neymar poate evolua ca mijlocaș central ofensiv / atacant secund și extremă stânga, posturi pe care selecționerul Carlo Ancelotti îi mai are la dispoziție pe Estevao (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Joao Pedro (Chelsea), Lucas Paqueta (Flamengo), Joelinton (Newcastle United), Marcos Leonardo (Al Hilal) și Andreas Pereira (Palmeiras), respectiv Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Samuel Lino (Flamengo) și Savinho (Manchester City). După ce PSG a plătit 222 de milioane de euro Barcelonei, în august 2017, Neymar este cotat acum la doar 10 milioane de euro.

Foto - Getty Images