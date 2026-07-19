Unicul gol al meciului a venit în a doua repriză de prelungiri și i-a aparținut lui Ferran Torres. Argentinienii puteau restabili egalitatea pe final, după ce au bifat două ocazii importante.

Presa din Spania a reacționat imediat după ce selecționata lui Luis de la Fuente a câștigat titlul mondial, al doilea din istorie după cel din 2010.

Mundo Deportivo: ”Ați citit bine!”

”Campeones del Mundo! (n.r. - Campioni mondiali!)”, a fost titlul simplu dat de publicația catalană Mundo Deportivo.

”Campioni mondiali, campioni mondiali, campioni mondiali! Ați citit bine. Spania e campioană mondială. A venit a doua stea. Să-i felicităm și pe argentinieni, care și-au câștigat-o deja recent”, au scris jurnaliștii spanioli.

Campioana Spania primeşte 51 de milioane de dolari, comparativ cu cele 42 de milioane de dolari acordate federaţiei argentiniene pentru câştigarea turneului din 2022 din Qatar. Acea ediţie, cu 32 de echipe, a avut un fond total de premii de 440 de milioane de dolari.

Ce primesc celelalte echipe: