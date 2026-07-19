GALERIE FOTO Lionel Messi și Lamine Yamal au stabilit împreună un record în finala CM 2026

Lionel Messi și Lamine Yamal au stabilit împreună un record în finala CM 2026 CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spania - Argentina, finala CM 2026, este redată LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro. 

TAGS:
Lionel MessiLamine YamalArgentinaSpaniaCM 2026
Din articol

Cele două vedete ale echipelor calificate în finala Cupei Mondiale 2026, argentinianul Lionel Messi şi spaniolul Lamine Yamal, sunt despărţiţi de 20 de ani şi 19 zile, cea mai mare diferenţă de vârstă între doi adversari în ultimul act al competiţiei, potrivit news.ro

Lionel Messi și Lamine Yamal, diferență record de vârstă într-o finală a CM

Douăzeci de ani şi nouăsprezece zile îl despart pe argentinianul Lionel Messi, născut pe 24 iunie 1987, la Rosario, de spaniolul Lamine Yamal, născut pe 13 iulie 2007, la Esplugues de Llobregat, lângă Barcelona.

Cei doi jucători se înfruntă pentru prima dată în carierele lor, dar au în spate o istorie unică. La câteva luni după naşterea lui Lamine Yamal, Messi i-a făcut acestuia o baie în cadrul unei campanii foto UNICEF.

Lionel Messi și Lamine Yamal, diferență record de vârstă într-o finală a CM

  • Messi yamal
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cristiano Ronaldo și Bekhrouz Karimov, deținătorii recordului la un meci de CM

Recordul diferenţei de vârstă între doi jucători ai aceluiaşi meci, la turneele finale de Cupă Mondială, le aparţine portughezului Cristiano Ronaldo și uzbecului Bekhrouz Karimov, fiind separați de 22 de ani şi 183 de zile.

Cei doi au fost adversari în faza grupelor, în Portugalia – Uzbekistan 5-0.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
ARTICOLE PE SUBIECT
Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul
Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul
Wayne Rooney, revoltat chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”Mi s-a părut de rahat!”
Wayne Rooney, revoltat chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”Mi s-a părut de rahat!”
Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale
Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale
Mesajul postat de Barcelona chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”După 19 ani...”
Mesajul postat de Barcelona chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”După 19 ani...”
Record absolut pentru Lionel Messi în finala Cupei Mondiale
Record absolut pentru Lionel Messi în finala Cupei Mondiale
ULTIMELE STIRI
Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul
Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul
Wayne Rooney, revoltat chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”Mi s-a părut de rahat!”
Wayne Rooney, revoltat chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”Mi s-a părut de rahat!”
Leo Messi l-a egalat pe marele Pele
Leo Messi l-a egalat pe marele Pele
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”
Show de zile mari la pauza finalei Spania - Argentina cu Madonna, Shakira și Justin Bieber! Două legende din fotbal și-au făcut apariția
Show de zile mari la pauza finalei Spania - Argentina cu Madonna, Shakira și Justin Bieber! Două legende din fotbal și-au făcut apariția
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis

Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric

Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric

Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul

Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul



Recomandarile redactiei
Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul
Spania - Argentina 1-0, ACUM, în marea finală de la Campionatul Mondial din 2026! GOOOL! Furia Roja deschide scorul
Wayne Rooney, revoltat chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”Mi s-a părut de rahat!”
Wayne Rooney, revoltat chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”Mi s-a părut de rahat!”
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”
Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”
Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale
Nu a uitat! Mesajul scris pe bentița lui Lamine Yamal, la finala Cupei Mondiale
Leo Messi l-a egalat pe marele Pele
Leo Messi l-a egalat pe marele Pele
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
CITESTE SI
Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

stirileprotv Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

stirileprotv Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii

Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

stirileprotv Un soldat, la un pas să se prăbușească în timpul ceremoniei de Ziua Aviației. I se făcuse rău din cauza căldurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!