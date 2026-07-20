Situație dificilă pentru Pancu înaintea debutului pe banca Rapidului. Nu poate conta pe un fotbalist de bază

Daniel Pancu își începe noul mandat la conducerea tehnică a echipei din Giulești cu o absență importantă. În duelul cu Sepsi, programat de la ora 21:30, tehnicianul nu îl va avea la dispoziție pe Claudiu Petrila.

Absență grea în ofensiva alb-vișiniilor

Extrema stângă în vârstă de 25 de ani nu se regăsește pe foaia de joc din cauza unei probleme medicale apărute în timpul ședințelor de pregătire. Deși afecțiunea nu este una severă, staff-ul medical a hotărât să evite orice risc, astfel că fotbalistul a fost lăsat în afara lotului pentru meciul de pe teren propriu.

Această decizie reprezintă o pierdere importantă pentru bucureșteni, având în vedere impactul jucătorului. Adus în iulie 2023 de la CFR Cluj, Petrila a strâns 102 partide, reușind să marcheze 19 goluri și să ofere 31 de pase decisive. Potrivit portalului Transfermarkt, valoarea sa de piață se ridică la 2.5 milioane de euro.