Wayne Rooney, revoltat chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”Mi s-a părut de rahat!”

Așa cum se întâmplă în sporturile de pe continentul american, și finala Cupei Mondiale a avut parte de un show la pauza meciului.

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Din acest motiv, pauza nu a durat doar 15 minute, ci s-a întins pe parcursul a 27 de minute, o încălcare a regulamentului FIFA.

Madonna, Shakira, Justin Bieber sau BTS au fost printre cei care au făcut show la pauza meciului, însă pe scenă și-au făcut apariția și legendarii Ronaldo și Ronaldinho.

La fel ca mulți dintre fanii fotbalului, show-ul de la pauza finalei Cupei Mondiale nu l-a impresionat pe Wayne Rooney.

Legendarul fotbalist a mărturisit că deși îi apreciază pe toți artiștii care au luat parte la spectacol, abia aștepta ca meciul să se reia.

”Sincer, pentru mine, momentul cel mai bun a fost când s-a terminat. Îmi plac mulți dintre artiștii care au cântat, dar mi s-a părut un rahat.

Chiar așa cred. Pur și simplu nu m-a impresionat deloc. Abia așteptam să reînceapă meciul. Îmi place Burna Boy, îmi plac Bieber și Shakira, dar show-ul a fost lipsit de energie”, a spus Wayne Rooney.