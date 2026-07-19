Furia Roja a dominat clar meciul, dar unicul gol al partidei a venit abia în a doua repriză a prelungirilor, când Ferran Torres l-a învins pe Emiliano Martinez.

Presa din Argentina nu s-a ferit de cuvinte și a dat verdictul! Unde s-a făcut diferența în finala CM 2026

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției

Messi și-a făcut simțită prezența abia pe final, când naționala Albiceleste a fost aproape să restabilească egalitatea.

Au fost momente emoționante după fluierul final. Spaniolii au izbucnit într-o explozie de fericire, în timp ce argentinienii au fost la pământ.

Messi a fost surprins de camerele de filmat cu ochii în lacrimi, mai ales când întreg stadionul a început să îi scandeze numele.

Sergio Ramos și-a făcut apariția pe teren cu trofeul Cupei Mondiale, iar cel care le-a înmânat trofeul spaniolilor a fost chiar Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, care a rămas pe scenă alături de Furia Roja în timpul sărbătorii. Tot Donald Trump le-a înmânat fotbaliștilor celor două echipe medaliile.

În timp ce Lamine Yamal, Rodri și ceilalți eroi ai Spaniei ridicau Cupa Mondială, Messi&co. au făcut turul stadionului și au salutat fanii argentinieni.