GALERIE FOTO Spania, încoronată noua campioană a lumii! Messi, împietrit de durere

Spania, încoronată noua campioană a lumii! Messi, împietrit de durere CM 2026
SPORT.RO
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Spania este noua campioană a lumii după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0.

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Spania - ArgentinaSpaniaCupa MondialaArgentinaDonald TrumpCM 2026Lionel Messi
Din articol

Furia Roja a dominat clar meciul, dar unicul gol al partidei a venit abia în a doua repriză a prelungirilor, când Ferran Torres l-a învins pe Emiliano Martinez. 

Explozie de bucurie pentru Spania! Messi, împietrit de durere

  • Spania argentina finala mondial 34
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Messi și-a făcut simțită prezența abia pe final, când naționala Albiceleste a fost aproape să restabilească egalitatea.

Au fost momente emoționante după fluierul final. Spaniolii au izbucnit într-o explozie de fericire, în timp ce argentinienii au fost la pământ.

Messi a fost surprins de camerele de filmat cu ochii în lacrimi, mai ales când întreg stadionul a început să îi scandeze numele.

Sergio Ramos și-a făcut apariția pe teren cu trofeul Cupei Mondiale, iar cel care le-a înmânat trofeul spaniolilor a fost chiar Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, care a rămas pe scenă alături de Furia Roja în timpul sărbătorii. Tot Donald Trump le-a înmânat fotbaliștilor celor două echipe medaliile.

În timp ce Lamine Yamal, Rodri și ceilalți eroi ai Spaniei ridicau Cupa Mondială, Messi&co. au făcut turul stadionului și au salutat fanii argentinieni.

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