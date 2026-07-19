GALERIE FOTO Verdictul specialiștilor pentru eliminarea lui Enzo Fernandez din finala Spania - Argentina

Verdictul specialiștilor pentru eliminarea lui Enzo Fernandez din finala Spania - Argentina CM 2026
SPORT.RO
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Spania - Argentina se joacă în finala Cupei Mondiale 2026.

TAGS:
ArgentinaSpaniaCupa MondialaEnzo Fernandez
Din articol

În minutul 90+3, Argentina a rămas în zece jucători după ce Enzo Fernandez a văzut al doilea cartonaș galben pentru o intervenție asupra lui Cubarsi.

Experții au dat verdictul la eliminarea lui Enzo Fernandez

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Mijlocașul argentinian a intrat prin alunecare de la spate și l-a pus la pământ pe fotbalistul spaniol.

Experții de la Archivo VAR au dat verdictul pentru faza la care Enzo Fernandez a văzut al doilea cartonaș galben.

Specialiștii susțin că arbitrul Slavko Vincic a procedat corect atunci când a scos al doilea cartonaș galben pentru mijlocașul argentinian. 

”Faultul lui Enzo Fernández asupra lui Cubarsí era de al doilea cartonaș galben? Da.

Argentinianul intră cu crampoanele înainte, cu intensitate și fără să atingă mingea în niciun moment.

VAR-ul, care poate verifica fazele ce pot duce la eliminare după al doilea cartonaș galben, a confirmat decizia arbitrului Slavko Vinčić”, au scris cei de la Archivo VAR.

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