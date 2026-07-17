Petre Grigoraș l-a distrus pe Thomas Tuchel: „A fost ceva rușinos, sunt înnebunit”

Petre Grigoraș a considerat rușinos modul în care Anglia a făcut pasul înapoi și a criticat introducerea lui Nico O'Reilly în locul lui Declan Rice (82'). El l-a catalogat pe Thomas Tuchel drept un antrenor care ia notițe în timpul meciului, dar nu se uită efectiv la joc.

Anglia a avut calificarea în finală la îndemână după ce a deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon. Golurile lui Enzo Fernandez (85') și Lautaro Martinez (90+2'), ambele din pasele lui Lionel Messi, au întors însă soarta partidei.

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„Pentru iubitorii fotbalului-spectacol este cea mai bună variantă. Am văzut Argentina care a încercat să joace și, surprinzător, o mare dezamăgire din partea Angliei, care, pur și simplu, s-a retras în halul ăsta. A fost ceva rușinos.

Jucători care, în campionatul Angliei, nu te lasă să respiri, mă așteptam să pună mai multă presiune. Când am văzut că iese Rice, mă gândeam că va egala Argentina. A fost clar o mutare defensivă.

Grigoraș: „Anglia și-a pus un antrenor neamț, nu i-a ieșit”

Sunt înnebunit de antrenorii care își iau notițe în timpul meciului, dar nu se uită la el. Anglia și-a pus un antrenor neamț, nu i-a ieșit. Și-a prelungit și contractul înainte de turneu, poate îl anulează. Dacă nu, se vor bucura Spania și Franța la EURO”, a declarat Petre Grigoraș, citat de sptfm.ro.

Pronosticul lui Petre Grigoraș pentru finala CM 2026

Petre Grigoraș a anticipat că Spania va învinge Argentina în finală, chiar dacă va ține cu reprezentativa sud-americană pentru Lionel Messi.

„Pe Spania nu o vedeam favorită. Nu mai are jucători emblematici precum Sergio Ramos, Pique, David Villa sau Xavi. Te uiți la Oyarzabal, la doi puști ca Yamal și Baena, rezervă la Atletico, și nu îți dădeau impresia că pot forma o echipă de finală, dar i-au nimicit pe francezi.

N-am cum să nu țin cu Messi. Să joace 120 de minute la vârsta lui și, chiar dacă are momente de respiro, creează mereu ceva. Și au un grup fantastic, care aleargă pentru el. Este o finală deschisă oricărui rezultat, dar, chiar dacă țin cu Messi, cred că Spania va câștiga”, a adăugat tehnicianul.

CV-ul lui Petre Grigoraș

Petre Grigoraș o antrenează în prezent pe Cetatea 1932 Suceava, alături de care a reușit să promoveze în Liga 2.

De-a lungul carierei sale, Grigoraș a pregătit mai multe echipe, pe lângă cea curentă: Farul Constanța, FC Onești, Petrolul Moinești, Oțelul Galați, Poli Iași, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, Poli Timișoara, Foresta Suceava și Axiopolis Cernavodă.

Cea mai mare realizare din cariera lui Petre Grigoraș este reprezentată de câștigarea Cupei UEFA Intertoto cu Oțelul Galați în 2007.