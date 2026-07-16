S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”

S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz” CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Lionel Messi și Jude Bellingham s-au numărat printre protagoniștii meciului Anglia - Argentina 1-2. 

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Din articol

Lionel Messi (39 de ani) și Jude Bellingham (23) au avut un veritabil duel al decarilor în Anglia - Argentina 1-2, a doua semifinală a CM 2026. 

Lionel Messi, dialog cu Jude Bellingham despre un fault

Messi a avut câștig de cauză, oferind două pase decisive ce au contribuit la calificarea naționalei sale în finală. 

Pe parcursul meciului, cei doi s-au luptat de mai multe ori pentru balon și au avut și un schimb de replici surprins de camerele TV. 

Jude Bellingham a explicat că nu a fost vorba despre vreun conflict cu Lionel Messi, ci doar despre o discuție despre un fault. 

Lionel Messi, dialog cu Jude Bellingham despre un fault

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Bellingham: „Sunt sigur că unii oameni vor face mare caz din asta”

„Conversația mea cu Messi? Pur și simplu vorbeam despre un fault. Nu a fost nimic rău intenționat în asta. Sunt sigur că unii oameni vor face mare caz din asta, dar chiar nu a fost nimic. 

Am crezut că a fost un fault puțin mai devreme, iar el a răspuns: «Dar ce zici de cel pe mine atunci?». I-am spus: «Ești suficient de puternic să-l duci, știi la ce mă refer»”, a transmis Jude Bellingham, potrivit AS

Franța - Anglia, finala mică de la CM 2026, se va juca duminică, 19 iulie, de la 00:00. Spania - Argentina, marea finală, este programată în aceeași zi, însă de la 22:00. 

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