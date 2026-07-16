S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”

Lionel Messi (39 de ani) și Jude Bellingham (23) au avut un veritabil duel al decarilor în Anglia - Argentina 1-2, a doua semifinală a CM 2026.

Lionel Messi, dialog cu Jude Bellingham despre un fault

Messi a avut câștig de cauză, oferind două pase decisive ce au contribuit la calificarea naționalei sale în finală.

Pe parcursul meciului, cei doi s-au luptat de mai multe ori pentru balon și au avut și un schimb de replici surprins de camerele TV.

Jude Bellingham a explicat că nu a fost vorba despre vreun conflict cu Lionel Messi, ci doar despre o discuție despre un fault.