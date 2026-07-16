S-a aflat ce au discutat Messi și Bellingham în Anglia - Argentina: „Unii oameni vor face mare caz”

Lionel Messi (39 de ani) și Jude Bellingham (23) au avut un veritabil duel al decarilor în Anglia - Argentina 1-2, a doua semifinală a CM 2026.
Lionel Messi, dialog cu Jude Bellingham despre un fault
Messi a avut câștig de cauză, oferind două pase decisive ce au contribuit la calificarea naționalei sale în finală.
Pe parcursul meciului, cei doi s-au luptat de mai multe ori pentru balon și au avut și un schimb de replici surprins de camerele TV.
Jude Bellingham a explicat că nu a fost vorba despre vreun conflict cu Lionel Messi, ci doar despre o discuție despre un fault.
Bellingham: „Sunt sigur că unii oameni vor face mare caz din asta”
„Conversația mea cu Messi? Pur și simplu vorbeam despre un fault. Nu a fost nimic rău intenționat în asta. Sunt sigur că unii oameni vor face mare caz din asta, dar chiar nu a fost nimic.
Am crezut că a fost un fault puțin mai devreme, iar el a răspuns: «Dar ce zici de cel pe mine atunci?». I-am spus: «Ești suficient de puternic să-l duci, știi la ce mă refer»”, a transmis Jude Bellingham, potrivit AS.
Franța - Anglia, finala mică de la CM 2026, se va juca duminică, 19 iulie, de la 00:00. Spania - Argentina, marea finală, este programată în aceeași zi, însă de la 22:00.