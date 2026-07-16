Articol scris de Matei Barbu

Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026 după victoria împotriva Angliei, într-o partidă care a avut loc în Atlanta.

Selecționata lui Thomas Tuchel a deschis scorul în minutul 55, prin Anthony Gordon.

Căpitanul Argentinei, Lionel Messi, a oferit două pase decisive pentru Enzo Fernandez și Lautaro Martinez.

Emi Martinez: „Faptul că l-am folosit pe Messi în bandă a fost cheia pentru noi”

După fluierul final, portarul lui Aston Villa, Emiliano Martinez, a oferit declarații în interviul de după meci:

„A fost o nebunie curată. Cred că am jucat foarte bine în prima repriză. I-am dominat. Știm cât de puternici sunt la fazele fixe și cât de mult se bazează pe forța fizică. Am jucat acolo timp de 16 ani și îi cunosc foarte bine.

Am circulat bine mingea. Ei au preluat conducerea după o singură centrare în careu, deși aveau un singur jucător acolo, și au marcat. Aveam experiența revenirilor după ce am fost conduși.

Au început să se apere ceva mai retras, iar asta ne-a oferit un avantaj în jocul dintre linii. Faptul că l-am folosit pe Messi în bandă a fost cheia pentru noi.

Am simțit asta. Am simțit că se retrăgeau tot mai mult, în loc să atace. Uneori, chiar și atunci când conduci, trebuie să continui să ataci. Nu poți schimba planul de joc. Cred că ei au făcut asta și au introdus fundași în plus.”

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată să aibă loc pe 19 iulie, de la ora 22:00. Argentina o va întâlni pe Spania pe Stadionul MetLife.