Argentinianul Enzo Fernandez, autorul golului egalizator al selecționatei țării sale în meciul cu Anglia (scor 2-1), a declarat că este 'recunoscător' că poate juca într-o altă finală de Cupă Mondială de fotbal alături de Lionel Messi, idolul său.

La vârsta de 15 ani, Fernandez a publicat o scrisoare pe rețelele de socializare în care i-a cerut lui Messi să nu părăsească echipa națională, după ce superstarul echipei 'albiceleste' anunțase în zona mixtă a stadionului MetLife din East Rutherford că vrea să pună capăt carierei sale internaționale, fiind dezamăgit după ce pierduse a treia sa finală consecutivă: Cupa Mondială 2014, Copa America 2015 din Chile și Copa America Centenario 2016, desfășurată în Statele Unite.

"Am scris scrisoarea când eram mic"

'Am scris scrisoarea când eram mic. Visam la aceste momente, mă întrebam dacă aș putea juca alături de el, iar astăzi Dumnezeu mi-a dăruit acest moment să pot juca alături el, să joc o altă finală împreună, iar pentru mine este o mare onoare, pentru că el a fost idolul meu încă din copilărie', a spus Fernandez.

"Întotdeauna am încercat să-l imit, dincolo de ceea ce face pe teren, ceea ce este incredibil, dar și cum este ca persoană, cum se comportă zi de zi, cum gestionează tot ce a realizat și cum continuă să se depășească în ciuda vârstei sale. Pentru că a realizat totul în fotbal și vezi cum se antrenează și cum se pregătește, iar acesta, pentru mine, este un exemplu excelent de urmat', a adăugat mijlocașul în zona mixtă a stadionului din Atlanta.

Enzo Fernandez (25 ani) a devenit campion mondial în 2022, alături de Messi, iar miercuri a ajutat Argentina să se califice în a doua sa finală consecutivă, marcând golul egalizator în partida cu Anglia, cu un șut spectaculos din afara careului, după o pasă a căpitanului argentinian.

Campionii mondiali au obținut victoria în timpul adițional, grație unei reușitei atacantului Lautaro Martinez, tot după un assist al lui Messi (90+2).Argentina va înfrunta în finala Cupei Mondiale 2026 selecționata Spaniei, campioana europeană en titre, duminică la East Rutherford.

Agerpres