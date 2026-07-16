Campioana mondială en-titre a învins Anglia cu 2-1, după ce a întors rezultatul în ultimele minute ale semifinalei disputate la Atlanta.

Lionel Messi a oferit două pase de gol, iar prestația sa l-a impresionat pe fostul mare atacant Thierry Henry, care a avut numai cuvinte de laudă pentru naționala lui Lionel Scaloni.

Thierry Henry, rămas „mască” după Anglia - Argentina 1-2: „Ești mare, omule!”

„E simplu, echipa mai bună a câștigat. Anglia s-a retras prea devreme. Scaloni a făcut același lucru ca în meciurile cu Egipt și Elveția. A trimis oamenii înalți în careu, iar ceilalți au trecut în benzi. De acolo au venit centrările. Sunt campioni mondiali pentru un motiv!

Argentina poate fi prima echipă din istorie care câștigă patru trofee majore consecutive: Copa America, Cupa Mondială, Copa America și Cupa Mondială. Ce nebunie ar fi! Iar Leo Messi... ești mare, omule!”, a declarat Thierry Henry la Fox Sports.

Anglia a deschis scorul în minutul 55, prin Anthony Gordon, Enzo Fernandez a egalat în minutul 85, după o pasă a lui Messi, iar Lautaro Martinez a înscris golul calificării în minutul 90+2, tot din assist-ul căpitanului „pumelor”.

Grație succesului dramatic din semifinală, Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial 2026, unde va înfrunta Spania.

Marea finală este programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.