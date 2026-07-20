Rodri a suferit aproape doi ani din cauza unei accidentări grave la genunchi

"Creierul" din spatele încă unui turneu final de succes al Spaniei a trecut peste o accidentare foarte gravă. În septembrie 2024, mijlocașul iberic a suferit o ruptură de ligament încrucișat în meciul Manchester City - Arsenal 2-2, din etapa a 5-a Premier League. A revenit pe teren abia în mai 2025, după o pauză de opt luni departe de gazon, într-un meci din finalul sezonului 2024-2025 de Premier League.

Ulterior, a reintrat treptat în ritmul de competiție, pentru că s-a mai confruntat cu întinderi musculare și dureri sporadice la genunchiul operat, ceea ce a făcut să fie nou la capacitate fizică maximă abia cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din această vară.

În absența sa de la timonă, Manchester City nu a reușit să se impună în Premier League sau în Champions League, în sezoanele 2024-2025 și 2025-2026, iar Pepe Guardiola a fost nevoit să-i transfere pe Nico Gonzalez, Ilkay Gundogan și Tijjani Reijnders, pentru a solidifica zona mediană a echipei. De asemenea, cu Rodri inapt din punct de vedere medical, Spania a pierdut finala UEFA Nations League 2024-2025 (2-2, 3-5 d.l.d. cu Portugalia).

Palmaresul său în fotbal este incredibil

Rodrigo "Rodri" Hernandez Cascante (30 de ani / 190cm) este născut la Madrid și a fost junior la Rayo Majadahonda, Atletico Madrid și Villarreal. La nivel de seniori a evoluat pentru Villarreal B (2015-2016), Villarreal (2015-2018), Atletico Madrid (2018-2019) și Manchester City (2019-2026). Are 70 de selecții și 4 goluri pentru naționala de seniori a Spaniei, poate evolua ca închizător și mijlocaș central și este cotat la 50 de milioane de euro.

În palmaresul său se găsesc Supercupa Europei (2018), Premier League (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024), FA Cup (2022-2023, 2025-2026), EFL Cup (2019-2020, 2020-2021, 2025-2026), FA Community Shield (2019), UEFA Champions League (2022-2023), UEFA Super Cup (2023), FIFA Club World Cup (2023), Euro U19 (2015), finală de Euro U21 (2017), UEFA Nations League (2022-2023 / + finală 2020-2021), Euro 2024 și Cupa Mondială 2026.

La nivel individual a fost premiat cu FIFA World Cup Golden Ball (2026), Ballon d'Or (2024), UEFA European Championship Player of the Tournament (2024), FIFA Club World Cup Golden Ball (2023, pentru CM 2022), Globe Soccer Awards Best Midfielder of the Year (2023), IFFHS World's Best Player (2024), UEFA Champions League Player of the Season (2022-2023) și a fost inclus în UEFA European Championship Team of the Tournament (2024), FIFPRO Men's World 11 (2024), FIFA Men's World 11 (2024), IFFHS Men's UEFA Team (2024), UEFA Champions League Team of the Season (2022-2023) și PFA Team of the Year - Premier League (2022-2023, 2023-2024).

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