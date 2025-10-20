Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a anunţat că Rodri nu va evolua în partidele cu Villarreal în Liga Campionilor şi Aston Villa în Premier League.

El nu a mai jucat de la accidentarea musculară suferită pe 5 octombrie la Brentford.

„Nu este o indisponibilitate de lungă durată, dar, deoarece este vorba de o problemă musculară, trebuie să fim precauţi”, a explicat el.

O precauţie întărită de antecedentele lui Rodri, care a suferit o ruptură de ligamente încrucişate la genunchi în noiembrie anul trecut – imediat după ceremonia Balonului de Aur – şi a lipsit o mare parte din sezonul 2024-2025.

Guardiola a precizat, de asemenea, că jucătorul său nu va putea participa nici la meciul împotriva Aston Villa de duminica viitoare, din etapa a 9-a a Premier League. Dacă acest scenariu se va confirma, el va fi ratat aproape o lună de competiţie şi patru meciuri cu Manchester City, plus două cu Spania.

news.ro

