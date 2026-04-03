Rodri are oferta pe masă și trebuie să aleagă dintre două echipe!

În această perioadă, mijlocașul spaniol, fost Balon de Aur în 2024, va trebui să ia o decizie cu privire la viitorul său alături de familie. Dacă Rodri va refuza propunerea celor de la Manchester City, este foarte puțin probabil ca spaniolul să joace pentru echipa de pe Etihad și în sezonul următor, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Rodri (29 de ani) va intra în vară în ultimul an de contract cu Manchester City și se vede nevoit să ia o decizie cu privire la viitorul său. ”Cetățenii” i-au oferit deja un nou contract, dar în același timp este dorit și de Real Madrid .

Ținând cont că Rodri va intra în ultimul an de contract, va fi o șansă bună pentru Manchester City de a-l vinde la o echipă interesată de serviciile sale. Rămâne de văzut dacă Real Madrid va oferi o sumă de transfer, ținând cont că în ultimii ani a transferat mai mulți jucători importanți gratis.

În acest sezon, Rodri a bifat 28 de partide pentru Manchester City în toate competițiile, reușind să marcheze de două ori. Mijlocașul joacă din 2019 sub comanda lui Pep Guardiola, an în care a fost transferat de la Atletico Madrid pentru 70 de milioane de euro.

Manchester City, locul doi în Premier League

Eliminată din Champions League și câștigătoare de EFL Cup, Manchester City rămâne cu lupta de pe două fronturi: Premier League și FA Cup.

În FA Cup este calificată în sferturi, unde va avea parte de un adevărat derby, în compania celor de la Liverpool, iar în Premier League este pe locul doi, cu 61 de puncte, la nouă puncte distanță de liderul Arsenal, dar cu un meci în minus.