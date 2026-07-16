Rodrigo Hernandez "Rodri", căpitanul selecţionatei de fotbal a Spaniei, a explicat marţi, după victoria cu 2-0 în faţa Spaniei, sinonimă cu calificarea în finala Cupei Mondiale 2026, că pe jucătorii La Roja îi aşteaptă acum "cel mai important meci din viaţa" lor pe 19 iulie, când se vor lupta pentru trofeu împotriva Argentinei sau Angliei.

Ce a declarat Rodri înainte de finala Spania - Argentina

"Sunt foarte fericit, foarte mândru, mai ales de echipa mea, de ţara mea, de ceea ce reprezintă asta pentru noi. Trebuie să ne odihnim şi să ne recuperăm bine pentru că cu siguranţă avem cel mai important meci din viaţa noastră în faţă. Odihnă şi un meci uriaş", a declarat Rodri după partida de la Dallas, citat de EFE.

Mijlocaşul lui Manchester City a lăudat jocul echipei sale împotriva vicecampioanei mondiale Franţa. "A fost un meci extrem de solicitant, în care am avut nevoie de ajutorul tuturor. Atât Fabian (Ruiz), cât şi Dani Olmo au fost senzaţionali, ajutându-mă la mijlocul terenului împotriva unei echipe foarte fizice. A fost o performanţă foarte completă din partea tuturor', a adăugat el.

Rodrigo a explicat că obiectivul a fost "să neutralizăm puţin adversarul". "A fost vorba de a duce echipa şi jocul pe terenul nostru. Echipa a fost excepţională, anulându-şi complet adversarii, iar presiunea după pierderea posesiei a fost impresionantă", a mai spus căpitanul Spaniei.

Campioana europeană a făcut un joc perfect şi nu a lăsat nicio şansă Franţei, chiar de ziua sa naţională. Mikel Oyarzabal (22 - penalty) şi Pedro Porro (58) au marcat golurile echipei Spaniei, care va juca a doua sa finală mondială, după titlul obţinut în 2010 în Africa de Sud.