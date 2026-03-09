Rodri, taxat aspru: amenda primită după ce a s-a plâns de arbitrajul din Premier League

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a fost amendat cu peste 90.000 de euro şi a primit un avertisment pentru comportamentul său în urma comentariilor pe care le-a făcut presei, a anunţat, luni, Federaţia Engleză de Fotbal.

Aceasta a venit după remiza 2-2 a echipei sale împotriva lui Tottenham în campionat, pe 1 februarie.

Internaţionalul spaniol în vârstă de 29 de ani a fost furios după ce golul lui Dominic Solanke a fost permis, în ciuda a ceea ce părea a fi un fault asupra fundaşului central al lui Manchester City, Marc Guéhi.

Incidentul a fost analizat de VAR, care a concluzionat că nu a existat niciun fault.

„Mijlocaşul a fost acuzat de comportament inadecvat în timpul unui interviu post-meci, făcând comentarii care sugerau părtinire şi/sau puneau la îndoială integritatea unuia sau mai multor oficiali de meci”, a declarat Federaţia de Fotbal într-un comunicat.

Rodri, câştigătorul Balonului de Aur din 2024, şi-a exprimat frustrarea faţă de arbitrul Robert Jones după meci. „Ştiu că am câştigat prea mult şi oamenii nu vor să câştigăm, dar arbitrul trebuie să fie neutru”, a spus el.

„Nu este corect pentru că muncim atât de mult”, a afirmat

Locul doi în clasament, Manchester City se află la şapte puncte în spatele liderului Arsenal, cu un meci rămas, scrie News.ro.