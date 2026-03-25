Veste mare, sosită de la Istanbul: ce a reușit să facă Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Selecționerul a descifrat jocul adversarilor, înainte de primul baraj pentru Mondiale (joi, ora 19:00).

TurciaRomaniaMircea LucescuMIhai Stoichita
Mult a fost, puțin a rămas! Așteptarea care a durat cât o eternitate, înainte de Turcia – România, e pe cale să se încheie. Pentru că, mâine, tricolorii ne vor oferi un prim răspuns la această întrebare: sunt capabili să pună capăt așteptării de 28 de ani pentru revenirea la un Mondial?

Dacă ar fi să ne luăm după Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice FRF, răspunsul ar trebui să fie „Da!“. Pentru că selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) ar fi găsit cheia unui succes, la Istanbul.

Ţinând cont de faptul că Mircea Lucescu a antrenat foarte mulţi ani aici (n.r. – în Turcia), cred că ştie foarte bine cum pot fi surprinşi turcii. Eu am fost martor la toate analizele şi şi-a pus la punct foarte bine toată strategia. Ştie ce trebuie să facă în orice caz. Se cam ştie cum reacţionează şi ei, şi publicul. Aici, nu se prea pot abţine din reacţiile extreme“, a declarat Stoichiță, la Istanbul, potrivit trimisului Agerpres, Adrian Țone.

Stoichiță își pune speranțele în precedentul fericit cu Ucraina

În continuarea declarațiilor sale, „Lippi“ a amintit de meciul de la Euro 2024, România – Ucraina (3-0), atunci când tricolorii au oferit marea surpriză.

Totul depinde de ce zi prindem, sper că noi să fim într-o zi fastă şi ei într-o zi nefastă. Atunci va fi mult mai uşor, pentru că, dacă vezi un tabel cu valorile estimate ale jucătorilor, sunt disproporţionate, la prima vedere. Dar îmi aduc aminte, când am jucat împotriva Ucrainei, aveau jucători pe la echipe mari, pe la Chelsea, şi am reuşit, totuşi, să spargem banca şi să infirmăm orice fel de pronostic. La fotbal, se poate întâmpla orice, dar numai dacă te dăruieşti şi îţi doreşti foarte, foarte mult. Bine că avem şi acest baraj, pentru că n-am avut o evoluţie extraordinară în grupa de calificare. Trebuie să fim realişti, dar acea Ligă a Naţiunilor de care toată lumea râdea ne-a dat posibilitatea să fim aici şi să avem speranţe pentru un eventual meci doi“, a completat Mihai Stoichiță (71 de ani).

În cazul în care România va trece de Turcia, va urma barajul decisiv de calificare la Mondiale, tot în deplasare, cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Acest al doilea meci va avea loc pe 31 martie.

