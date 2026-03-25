Veste mare, sosită de la Istanbul: ce a reușit să facă Mircea Lucescu înainte de Turcia – România

Mult a fost, puțin a rămas! Așteptarea care a durat cât o eternitate, înainte de Turcia – România, e pe cale să se încheie. Pentru că, mâine, tricolorii ne vor oferi un prim răspuns la această întrebare: sunt capabili să pună capăt așteptării de 28 de ani pentru revenirea la un Mondial?

Dacă ar fi să ne luăm după Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice FRF, răspunsul ar trebui să fie „Da!“. Pentru că selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) ar fi găsit cheia unui succes, la Istanbul.

„Ţinând cont de faptul că Mircea Lucescu a antrenat foarte mulţi ani aici (n.r. – în Turcia), cred că ştie foarte bine cum pot fi surprinşi turcii. Eu am fost martor la toate analizele şi şi-a pus la punct foarte bine toată strategia. Ştie ce trebuie să facă în orice caz. Se cam ştie cum reacţionează şi ei, şi publicul. Aici, nu se prea pot abţine din reacţiile extreme“, a declarat Stoichiță, la Istanbul, potrivit trimisului Agerpres, Adrian Țone.